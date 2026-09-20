هشدار امنیتی سفارت آمریکا به شهروندان خود در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به وضعیت امنیتی کنونی در عربستان سعودی، کارکنان دولت آمریکا اکنون ملزم هستند برای هرگونه سفر رسمی یا شخصی به شهرهای طائف و ینبع، مجوز ویژه دریافت کنند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص آمده است: خدمات کنسولی عادی و اضطراری برای شهروندان آمریکایی در دسترس است؛ برای دریافت کمک با نزدیک‌ترین سفارت یا کنسولگری تماس بگیرید.

وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد: نمایندگی آمریکا قویاً از همه شهروندان (در عربستان) می‌خواهد که احتیاط کنند و دستورالعمل‌های توصیه‌شده را رعایت نمایند.

این در حالیست که ارتش و مبارزان یمنی به منظور دفاع از کشورشان مقابل متجاوزان سعودی، نقاط نظامی مهمی از عربستان را مورد حملات خود قرار دادند.