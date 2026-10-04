زنگ خطر سلامت بانوان؛ ۶۳ درصد زنان ایرانی اضافه‌ وزن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی ظهر یکشنبه در نشست خبری پانزدهمین کنگره بین‌المللی سلامت زنان گفت: افزایش طول عمر زنان زمانی ارزشمند است که با سال‌های بیشتری از زندگی سالم همراه باشد، در حالی که زنان ایرانی به‌طور متوسط ۹ تا ۱۱ سال پایانی عمر خود را با بیماری‌های مزمن، ناتوانی و رنج سپری می‌کنند.

وی افزود: این مدت در مردان حدود ۶ تا ۷ سال است و بنابراین سیاست‌های پیشگیرانه در حوزه سلامت زنان باید از دوران میانسالی جدی‌تر دنبال شود.

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان با اشاره به شیوع بالای اضافه‌وزن در میان زنان گفت: حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد زنان ایرانی به چاقی قطعی مبتلا هستند و با احتساب اضافه‌وزن، میزان درگیری از ۶۳ درصد فراتر می‌رود.

لنکرانی چاقی را زمینه‌ساز بیماری‌هایی همچون دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی و برخی سرطان‌ها دانست و بر ضرورت اصلاح سبک زندگی و افزایش فعالیت بدنی تأکید کرد.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد شاغلان زن در آموزش و پرورش از دردهای مزمن کمر و گردن رنج می‌برند و مشکلات اسکلتی و عضلانی، بخشی از پیامدهای نامناسب بودن شرایط ارگونومیک محیط کار است.

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان همچنین از بیشتر بودن ۳۰ درصدی فرسودگی شغلی پزشکان و پرستاران زن نسبت به مردان خبر داد و گفت: تداخل نقش‌های خانوادگی و اجتماعی، شیفت‌های شبانه، دوری از فرزندان و فشارهای روانی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت است.

سلامت روان زنان شاغل در معرض فشار مضاعف

لنکرانی با بیان اینکه اختلالات خلقی و اضطرابی در زنان تقریباً دو برابر مردان است، گفت: پدیده «شیفت دوم» برای زنان شاغل، یعنی بازگشت از محیط کار و آغاز مسئولیت‌های خانه، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.

وی سهم زنان از نیروی انسانی نظام سلامت را حدود ۷۰ درصد اعلام کرد و افزود: با وجود نقش پررنگ زنان در ارائه خدمات سلامت، حضور آنان در سطوح مدیریتی متناسب با این سهم نیست؛ به‌طوری که سهم زنان در مدیریت‌های میانی حدود ۲۱ درصد و در مدیریت‌های کلان تنها ۶ درصد است.

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان تأکید کرد: افزایش حضور زنان در سطوح ارشد مدیریتی می‌تواند به شناخت بهتر نیازهای اختصاصی کارکنان زن و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه سیاست‌گذاری کمک کند.

پیشنهاد چرخش شیفت‌ها و حمایت هدفمند از زنان

وی ایجاد کلینیک‌های سلامت روان و طب کار با رویکرد جنسیتی، غربالگری سازمانی چاقی و بیماری‌های مرتبط، اصلاح ارگونومی محیط کار و توسعه فعالیت بدنی را از راهکارهای ضروری عنوان کرد.

لنکرانی همچنین پیشنهاد استفاده از الگوهای شناور و چرخشی در شیفت‌های کاری نظام سلامت را مطرح کرد و گفت: نباید نیروهای درمانی سال‌های طولانی در بخش‌های پرتنش فعالیت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان خانه‌دار و سرپرستان خانوار، اجرای عملیاتی قانون بیمه فراگیر زنان خانه‌دار را خواستار شد و افزود: برای افزایش تمایل بخش خصوصی به اشتغال زنان نیز باید مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی یا تقبل بخشی از سهم کارفرمایی از سوی دولت در نظر گرفته شود.

سامانه هوشمند برای غربالگری سرطان پستان

رئیس پانزدهمین کنگره بین‌المللی سلامت زنان همچنین از طراحی سامانه‌ای هوشمند برای هدایت زنان شاغل به سمت غربالگری مناسب سرطان پستان خبر داد و گفت: این سامانه با دریافت اطلاعاتی مانند سن و سابقه خانوادگی، توصیه‌های لازم درباره ماموگرافی، سونوگرافی یا مراجعه به جراح را ارائه می‌کند.

لنکرانی با اشاره به افزایش موارد سرطان پستان در کشور به حدود ۳۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر، بخشی از این افزایش را ناشی از توسعه غربالگری و تشخیص بهتر و بخشی دیگر را مرتبط با سالمندی جمعیت، عوامل محیطی و چاقی دانست.

وی گفت: ترس از معاینه، نگرانی از نتیجه، خجالت و باورهای نادرست از عوامل کاهش استقبال از غربالگری است، در حالی که در سوی دیگر، انجام غربالگری غیرضروری در زنان زیر ۳۵ سال فاقد سابقه خانوادگی نیز باید مدیریت شود.

لازم به ذکر است پانزدهمین کنگره بین‌المللی سلامت زنان با تمرکز بر سلامت زنان شاغل با موضوعاتی مانند سلامت جسم و روان زنان، فرسودگی شغلی، سیاست‌گذاری سلامت، سرطان پستان و نقش زنان در مدیریت ، روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه در شیراز برگزار می‌شود