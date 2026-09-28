جزئیات ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی فناوری محور علوم پزشکی ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۷ آبان ماه برگزار می شود.

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی در بازه زمانی ۲۵ مرداد تا ۲ شهریور انجام شد و با توجه به مهلت تمدید شده داوطلبان می توانند در بازه زمانی ۵ تا ۷ مهرماه ۱۴۰۵ در این آزمون ثبت نام کنند.

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند. همچنین باید دارای شرایط اختصاصی برای ثبت نام رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی مندرج در دفترچه باشند.

داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً مجاز به انتخاب یکی از دوره های دکتری تخصصی یا پژوهشی هستند که باید در فرم ثبت نام نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام کنند و توجه داشته باشند که تغییر نوع دوره، پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

ظرفیت‌های پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی (Ph.D by Research) در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ تعداد ۳۱۰ نفر است که در ۵۷ رشته پذیرش می شوند.

مراکز تحقیقاتی پذیرنده دانشجوی دکتری پژوهشی شامل مراکز تحقیقاتی اختلالات خواب، ارتقای سلامت، آسیب های شیمیایی، اندوکرینولوژی تولیدمثل، ایمونولوژی، باروری ناباروری و سلامت جنین، باروری و ناباروری، بهداشت باروری و ناباروری، بهداشت محیط، بهداشت نظامی، بیماری های عفونی و گرمسیری، بیماری های غیرواگیر، بیماری های گوارش و کبد، بیماری های منتقله از آب و غذا، بیماری های هیداتید، بیماری های قلب و عروق، بیماری های گوارشی، بیماری های مزمن و صعب العلاج، بیماری های مغز و اعصاب، بیوتکنولوژی، بیوسنسور، بیوشیمی بالینی، بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، بیولوژی پزشکی، بیولوژی سلولی و مولکولی، بیولوژی مولکولی است.

همچنین مراکز تحقیقاتی پرستاری، پزشکی ورزشی، پوست و سلول های بنیادی، پیشگیری از بیماری های متابولیک، پیشگیری و درمان چاقی، پیوند و ترمیم اعضا، تالاسمی و بیماری های هموگلوبینوپاتی، تروما و پژوهش های جراحی سینا، تغذیه، تغذیه و امنیت غذایی، توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، جراحی های کم تهاجمی، چاقی و عادات غذایی، دارورسانی نانو، رشد و نمو کودکان، ریزفناوری دارویی، زیست مواد در پزشکی، ژنتیک ایمنی، سالمندی، سرطان، سرطان پستان، سرطان های گوارش و کبد، سلامت در حوادث و بلایا، سلامت مادر و نوزاد، سلامت مردان و بهداشت باروری، سلول و ژن درمانی کودکان، سلولی و مولکولی، سلولی و مولکولی غدد درون ریز پذیرش دانشجو دارند.

مراکز تحقیقانی سم شناسی، سم شناسی پزشکی، سندرم متابولیک، سوء مصرف و وابستگی به مواد، سیاستگذاری سلامت، شنوایی، شیمی دارویی و گیاهی، طب پیشگیری و سلامت جمعیت، طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، علوم اعصاب، علوم بهداشتی، علوم پایه و اپیدمیولوژی بیماری های دستگاه گوارش، علوم دارویی، علوم دندانپزشکی، علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، عوامل محیطی تاثیرگذار بر سلامت، غدد درون ریز، غدد و متابولیسم، فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی، فناوری های زیست محیطی، فیزیولوژی، فیزیولوژی غدد درون ریز، قارچ های بیماری زا، قاعده جمجمه، قلب و عروق، کاربردی دارویی، کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی، گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی، لیزر، محیط زیست، مدیریت ارائه خدمات سلامت، مدیریت و پیشگیری از مصدومیت های حوادث ترافیکی، مراقبت های پرستاری و مامایی، مراقبت های پرستاری، مهندسی بافت چشم، مواد دندانی، مواد زائد جامد، مولتیپل اسکلروزیس، میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، میکروبیولوژی، میکروبیولوژی کاربردی، نانو بیوتکنولوژی، نانو فناوری، نقص ایمنی، هماتولوژی و انکولوژی پذیرنده دانشجوی دکتری پژوهشی هستند.

پذیرش در دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، انستیتو پاستور ایران، ایران، بابل، البرز، بقیه الله (عج)، بوشهر، بیرجند (خراسان جنوبی)، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، جهاد دانشگاهی، زاهدان، سبزوار، سمنان، شهرکرد، شهید بهشتی، شهید صدوقی یزد، شیراز، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گناباد، مازندران، مشهد، نیشابور و همدان صورت می گیرد.

شیوه پذیرش در دکتری پژوهشی/ فناوری محور: سهم آزمون کتبی ۳۰ درصد/ سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد/ سهم مصاحبه علمی ۳۰ درصد/ تهیه طرح واره ۲۰ درصد است.

هدف اصلی پذیرش در دوره های دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور تربیت افرادی است که ضمن احاطه به یک زمینه خاص و آشنایی با علوم مرتبط با استفاده از روش های پیشرفته تحقیق بتوانند گامی در جهت خودکفایی کشور، توسلعه پایدار، گسترش مرزهای دانش و ارتقاء سلامت بردارند و اهداف زیر را تحقق بخشند:

- گسترش مرزهای دانش در سطوح ملی و فرا ملی با اجرای تحقیقات گسترده تر

- ایجاد زمینه گسترده تری برای ظهور خلاقیت و نوآوری

- تقویت رهبری پژوهش از طریق توانمندسازی محققین متعهد و متخصص

- منجر شدن نتیجه تحقیقات به Patent و محصول و حل مشکلات نظام سلامت

- دستیابی به فناوری تولید فرآورده های دارویی مورد نیاز کشور در مراکز تحقیقات و مؤسسات مرتبط پژوهشی با ظرفیت و پتانسیل های کافی تحقیقاتی

- ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز نظام سلامت از طریق اجرای طرح های اپیدمیولوژی

- پرورش محقق کارآمد برای رفع نیازهای تحقیق در مراکز تحقیقاتی در صورت عدم دستیابی به محصول

- ارتقاء سلامت جامعه از طریق فراهم آمدن بستری تخصصی برای اجرای تحقیقات مبتنی بر نیاز

- ارائه نتایج تحقیقات تخصصی مبتنی بر نیاز سیاستگذاران و ذی نفعان کلیدی سلامت کشور

- ارائه دستاوردهای هر چه بیشتر تحقیقاتی در سطح بین المللی

با توجه به اهداف کلی مذکور سعی بر آن است تا دانش آموختگان دوره های دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقات و پژوهشکده های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان محقق یا عضو هیئت علمی پژوهشی یا در شرکت های دانش بنیان در همان زمینه های تحقیقاتی و مدرک تحصیلی دانش آموختگی شان مشغول به خدمت شوند.

برای دانشجویان دوره های دکتری تخصصی پژوهشی بر اساس گرنت های تحقیقاتی که در اختیار اساتید راهنما و مراکز تحقیقات مجری دوره از سوی سازمان/ مؤسسه/ دانشگاه علوم پزشکی قرار داده شده است، در صورت لزوم و امکانات آن واحدهای تحقیقاتی، امکان استفاده از فرصت های مطالعاتی برای تکمیل شدن دوره مربوطه و تقویت بنیه علمی- پژوهشی دانشجو در خارج از کشور و مراکز تحقیقاتی معتبر و مطرح جهان، وجود خواهد داشت.

تذکر ۱: داوطلبان دارای مدارک تحصیلی بالاتر (دکتری تخصصی (Ph.D)، تخصص بالینی (دانشنامه و گواهینامه تخصصی) و فوق تخصصی و فلوشیپ) در صورت پذیرفته شدن در دوره ملزم به پرداخت هزینه های تحصیل هستند.

تذکر ۲: دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد، مجاز به شرکت در این دوره نیستند.

برای داوطلبان دوره دکتری پژوهشی داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی اصیل (Original) منتشر شده در مجلات علمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی Web of Science یا PubMed به عنوان نویسنده اول یا مسئول در زمان مصاحبه الزامی است.

مقالات مذکور داوطلب باید در زمان انتخاب رشته/ محل جهت بررسی و تأیید توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری شود.

تذکر مهم: داوطلبانی که در آزمون کتبی دکتری پژوهشی قبول می شوند؛ باید هنگام انتخاب رشته/ محل دو مقاله شرطی چاپ شده را داشته باشند و لذا نامه پذیرش مقاله (Acceptance) به هیچ وجه قابل قبول نیست.

تبصره ۱: دو مقاله شرطی حتماً باید مقاله تحقیقی اصیل (Original Article) باشد و Review Article و اقسام دیگر مقالات قابل قبول نیست.

تبصره ۲: چنانچه یک یا هر دو مقاله شرطی در این مرحله (بارگذاری در سامانه)، نسخه گالی پرووف Galley Proofs مقاله و دارای شماره Doi باشد، به نحوی که تا قبل از تاریخ اعلام شده مصاحبه ها، مقاله چاپ شود یا e-pub شده باشد و توسط داوطلب به دانشگاه ارائه شود، بصورت مشروط قابل ارائه به دانشگاه برای مصاحبه است.