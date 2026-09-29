ارائه خدمات رایگان تشخیص سرطان در مراکز بهداشت بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری اظهار کرد: تشخیص زودهنگام، کلید اصلی موفقیت در درمان سرطان است و می‌تواند روند بهبودی را به‌طور چشمگیری تسریع کند.

وی با تشریح جزئیات خدمات ارائه شده در زمینه غربالگری سرطان‌های شایع، افزود: معاینه و مشاوره اولیه سرطان پستان برای زنان ۳۰ تا ۶۹ سال، مشاوره و نمونه‌گیری پاپ‌اسمیر برای غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان متأهل ۳۰ تا ۵۹ سال و انجام تست فیت برای غربالگری سرطان روده بزرگ در افراد ۵۰ تا ۶۹ سال به صورت رایگان در مراکز خدمات جامع سلامت ارائه می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس از شهروندان خواست تا با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت و بهره‌مندی از این برنامه‌های پیشگیرانه، گامی مؤثر در جهت حفظ سلامت خود و خانواده بردارند.