شیوع دو برابری سرطان در افراد دیابتی نوع ۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، پژوهشگران گزارش می دهند که ابتلا به سرطان در میان افراد مبتلا به دیابت نوع ۲، دو برابر جمعیت عادی است.

علاوه بر این، محققان اظهار داشتند که طی ۲۵ سال گذشته، موارد ابتلا به سرطان در میان افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ با شتاب بیشتری رو به افزایش بوده است.

یافته‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که این افراد به‌ویژه در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های مرتبط با چاقی، مانند سرطان پستان و سرطان روده بزرگ، قرار دارند.

«تینه لاربرگ»، پژوهشگر ارشد این مطالعه و دانشیار بالینی آسیب‌شناسی در مرکز دیابت استنو در بیمارستان دانشگاهی آرهوس دانمارک، در یک بیانیه خبری گفت: «این یافته‌ها بر لزوم شناخت بیشتر سرطان به‌عنوان یکی از عوارض عمده و بلندمدت دیابت نوع ۲ تأکید دارند.»

لاربرگ افزود: «پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی و کلیوی همچنان اولویتی کلیدی در مراقبت از بیماران دیابتی محسوب می‌شود. با این حال، هم‌زمان با بهبود نتایج درمانی این عوارض، ممکن است لازم باشد در چارچوب مراقبت‌های بلندمدت از افراد مبتلا به دیابت نوع ۲، توجه بیشتری به مسئله سرطان معطوف شود.»

در این مطالعه جدید، پژوهشگران داده‌های سلامت تمام بزرگسالان ساکن دانمارک را در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۲ پایش کردند و زمان ابتلای افراد به دیابت نوع ۲ یا سرطان را نیز در نظر گرفتند.

نتایج نشان داد که شیوع سرطان در میان افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ دو برابر است؛ به‌طوری که نرخ ابتلا ۱۶.۶ مورد در هر ۱۰۰۰ نفر بوده، در حالی که این رقم برای افراد غیرمبتلا به دیابت ۷.۷ مورد در هر ۱۰۰۰ نفر بوده است.

یافته‌های پژوهشگران حاکی از آن است که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، میزان سرطان‌های مرتبط با چاقی در مردان ۴۵ درصد و در زنان ۳۰ درصد بیشتر بوده است.

بر اساس این مطالعه، شیوع سرطان پستان در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ حدود ۸ درصد بیشتر بود؛ همچنین سرطان روده بزرگ در مردان مبتلا به دیابت ۱۷ درصد و در زنان مبتلا به این بیماری ۱۴ درصد بیشتر مشاهده شد. محققان دریافتند که خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده (پانکراس) در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲، دو و نیم برابر سایر افراد است.

لاربرگ گفت: «یافته‌های ما بر بار فزاینده سرطان در میان افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ تأکید دارد و ضرورت اولویت‌بخشی به پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان را به عنوان بخشی از مراقبت‌های بلندمدت دیابت، برجسته می‌سازد.»

او افزود: «این موضوع به‌ویژه در مورد سرطان‌های شایع مرتبط با چاقی، مانند سرطان روده بزرگ و سرطان پستان پس از یائسگی که برنامه‌های غربالگری آن‌ها هم‌اکنون در بسیاری از کشورها وجود دارد، حائز اهمیت است. ما باید با تشویق به مشارکت بیشتر، اطمینان حاصل کنیم که افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ از مزایای کامل این برنامه‌های تثبیت‌شده بهره‌مند می‌شوند.»

با این حال، محققان خاطرنشان کردند که این مطالعه برای تبیین علت ارتباط میان دیابت نوع ۲ و سرطان طراحی نشده است. برای درک این ارتباط مشهود، به تحقیقات بیشتری نیاز است.