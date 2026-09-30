۸.۵ درصد شهرستان دیّر سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد ۶ ‌ماهه نخست سال گفت: در طی این مدت مجموعاً ۲ هزار و ۲۴۱ خدمت مراقبتی به سالمندان شهرستان دیّر ارائه شده است. در حال حاضر ۶ هزار و ۲۷۹ سالمند تحت پوشش مراقبت قرار دارند و این میزان خدمات، بیانگر پوشش ۳۵.۶ درصدی مراقبت‌های سالمندی در شهرستان است.

وی افزود: در حوزه غربالگری سرطان پستان، ۸۲۸ زن سالمند ۶۰ تا ۷۰ ساله مورد غربالگری قرار گرفته‌اند که این میزان ۴۰ درصد از جمعیت هدف را شامل می‌شود.

ناظمیان پور ادامه داد: در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دیّر، خدماتی شامل غربالگری تغذیه، غربالگری افسردگی، ارزیابی خطر سقوط، پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی، ارزیابی دیابت، فشارخون و اختلالات چربی، غربالگری سرطان پستان زنان ۶۰ تا ۷۰ ساله، تجویز مکمل ویتامین سه D و کلسیم و انجام آزمایش رایگان قند و چربی خون ارائه می‌شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر سالمندان ۸.۵ درصد از جمعیت شهرستان دیّر را تشکیل می‌دهند. این میزان به تفکیک مناطق تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان شامل ۸.۳ درصد در مرکز دیّر، ۸.۴ درصد در مرکز بردستان، ۷.۷ درصد در مرکز دوراهک، ۸.۹ درصد در مرکز بردخون و ۹.۴ درصد در مرکز ابدان است که در این میان، مرکز ابدان با ۹.۴ درصد بیشترین و مرکز دوراهک با ۷.۷ درصد کمترین سهم جمعیت سالمند را به خود اختصاص داده‌اند.

ناظمیان پور تأکید کرد: استمرار مراقبت‌های دوره‌ای و مراجعه منظم سالمندان به مراکز خدمات جامع سلامت نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های مزمن دارد و همکاری خانواده‌ها در این زمینه، اثربخشی برنامه‌های سلامت را افزایش می‌دهد.