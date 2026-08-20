طلا زیر ۴۵۰۰ دلار آرام گرفت؛ نقره در محدوده ۶۷ دلار ماند

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا در بازارهای جهانی روز پنجشنبه پس از جهش بیش از ۴ درصدی در معاملات روز گذشته، اندکی عقب‌نشینی کرد و به زیر مرز ۴۵۰۰ دلار در هر اونس رسید.

هر اونس طلا با کاهش ۲۸.۵ دلاری و افت ۰.۶۳ درصدی، در سطح ۴۴۸۹.۲۸ دلار معامله شد. با وجود این کاهش، طلا همچنان بخش عمده رشد پرشتاب جلسه معاملاتی گذشته را حفظ کرده است.

کاهش محسوس بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از مهم‌ترین محرک‌های بازار فلزات گرانبها بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که بازخرید اوراق با سررسیدهای ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ساله را در ماه‌های آینده بیش از دو برابر می‌کند؛ اقدامی که پس از رسیدن بازده اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ مطرح شد.

کاهش بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری طلا و سایر دارایی‌های بدون سود دوره‌ای را کاهش می‌دهد و از تقاضای سرمایه‌گذاری برای این فلزات حمایت می‌کند.

در همین حال، صورت‌جلسه نشست ماه ژوئیه فدرال‌رزرو نشان داد شماری از سیاست‌گذاران آمریکایی، افزایش نرخ بهره در سال جاری را برای جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی در آینده ضروری می‌دانند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر آتی قیمت طلا را تحت تأثیر قرار دهد.

نقره نیز پس از رشد نزدیک به ۶ درصدی در معاملات پیشین، در محدوده ۶۶.۸۶۵ دلار به ازای هر اونس معامله شد. تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی درباره فشارهای تورمی نیز همچنان در کانون توجه فعالان بازار فلزات گرانبها قرار دارد.