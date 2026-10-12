رشد ملایم قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه داده‌های قیمتی بازارهای بین‌المللی؛ در معاملات اخیر بازارهای مالی جهان، فلزات گرانبها با ثبت نوسانات مثبت، روز معاملاتی خود را سپری کردند.

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده، قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با رشد ۵ دلار و ۸۱ سنت، افزایشی ۰.۱۴ درصدی را تجربه کرد و به رقم ۴۲۰۰ دلار و ۷۵ سنت رسید.

همچنین، نقره نیز در جریان معاملات امروز مسیری مشابه را دنبال کرد؛ قیمت هر اونس نقره با افزایش ۱۵ سنت، رشدی معادل ۰.۲۴ درصد داشت و در قیمت ۶۱ دلار و ۱۰ سنت قرار گرفت.

این تغییرات قیمتی در حالی رقم می‌خورد که سرمایه‌گذاران همچنان تحولات اقتصادی را برای پیش‌بینی دقیق‌تر روند آتی بازار فلزات گرانبها رصد می‌کنند.