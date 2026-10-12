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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۴

رشد ملایم قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی

رشد ملایم قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی

بازارهای جهانی فلزات گرانبها در معاملات اخیر شاهد روند مثبت بودند؛ قیمت هر اونس طلا با رشد ۰.۱۴ درصدی به ۴۲۰۰ دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه داده‌های قیمتی بازارهای بین‌المللی؛ در معاملات اخیر بازارهای مالی جهان، فلزات گرانبها با ثبت نوسانات مثبت، روز معاملاتی خود را سپری کردند.

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده، قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با رشد ۵ دلار و ۸۱ سنت، افزایشی ۰.۱۴ درصدی را تجربه کرد و به رقم ۴۲۰۰ دلار و ۷۵ سنت رسید.

همچنین، نقره نیز در جریان معاملات امروز مسیری مشابه را دنبال کرد؛ قیمت هر اونس نقره با افزایش ۱۵ سنت، رشدی معادل ۰.۲۴ درصد داشت و در قیمت ۶۱ دلار و ۱۰ سنت قرار گرفت.

این تغییرات قیمتی در حالی رقم می‌خورد که سرمایه‌گذاران همچنان تحولات اقتصادی را برای پیش‌بینی دقیق‌تر روند آتی بازار فلزات گرانبها رصد می‌کنند.

کد مطلب 6975108
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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