ادامه اصلاح در قیمت‌ جهانی طلا و نقره

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی طلا و نقره در معاملات روز جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ تحت تأثیر تقویت دلار و افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و هر دو فلز گرانبها در مسیر ثبت افت هفتگی قرار گرفتند.
بر اساس آخرین قیمتهای لحظهای، هر اونس طلا با کاهش ۰.۱۴ درصدی به ۴۲۶۸.۵۵ دلار رسید و هر اونس نقره نیز با افت ۰.۳۶ درصدی در سطح ۶۳.۵۹۲ دلار معامله شد.
قیمت طلا در معاملات روز جمعه در محدوده ۴۲۷۰ دلار قرار داشت و در صورت تداوم روند فعلی، برای ثبت کاهش بیش از ۲ درصدی در مجموع هفته آماده میشود.
نقره نیز با قرار گرفتن زیر سطح ۶۴ دلار، در مسیر کاهش حدود ۴ درصدی طی هفته قرار گرفته است.
افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و تقویت ارزش دلار از مهمترین عوامل فشار بر قیمت طلا و نقره بوده است. روز پنجشنبه بازده اوراق ۱۰ ساله و ۳۰ ساله خزانهداری آمریکا به بالاترین سطوح خود از سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۴ رسید.
همزمان، شاخص دلار آمریکا نیز به محدودهای نزدیک به بالاترین سطح دو ماه اخیر صعود کرد. انتشار دادههای اقتصادی قویتر از انتظار در آمریکا و بالا ماندن قیمت نفت، نگرانیها درباره تداوم تورم و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را افزایش داده است.
بر اساس قیمتگذاری فعلی بازار، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه اکتبر حدود ۶۷ درصد برآورد میشود. این در حالی است که فدرال رزرو هفته گذشته برای نخستین بار طی سه سال نرخ بهره را افزایش داد.
افزایش نرخهای بهره و بازده اوراق معمولاً با افزایش هزینه فرصت نگهداری داراییهای بدون بازدهی مانند طلا و نقره همراه میشود و در نتیجه میتواند بر تقاضا برای این فلزات فشار وارد کند.
در بازار انرژی نیز قیمت نفت پس از انتشار گزارشهایی درباره بررسی توافق مرحلهای میان آمریکا و ایران که میتواند زمینه بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره بنادر ایران را فراهم کند، کاهش یافت؛ موضوعی که در کنار تحولات نرخ بهره و دلار، از عوامل مؤثر بر روند بازارهای جهانی در معاملات روز جمعه بود.
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