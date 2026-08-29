افت شدید قیمت طلا با افزایش احتمال نرخ بهره در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت هر اونس طلای نقدی در پایان معاملات روز جمعه با ۲.۹ درصد کاهش، در سطح ۴۴۵۵ دلار قرار گرفت؛ این رقم پایین‌ترین سطح این فلز گرانبها از تاریخ ۲۰ اوت تاکنون محسوب می‌شود. همچنین طلای تحویل دسامبر در بازار آتی آمریکا نیز با افت ۲.۹ درصدی، ۴۵۲۹ دلار و ۹۰ سنت معامله شد.

با این ریزش، طلا از رکورد ۴۶۹۶ دلار و ۱۸ سنتی که روز سه‌شنبه ثبت کرده بود، فاصله گرفت. این رکورد بالاترین قیمت طلا در بیش از سه ماه اخیر بود، اما با وجود رشدهای پیشین، قیمت این فلز در مجموع هفته جاری حدود ۲.۹ درصد کاهش یافت.

تأثیر سخنان رئیس فدرال رزرو بر بازار طلا

عامل اصلی فشار بر بازار طلا، تغییر انتظارات معامله‌گران درباره سیاست‌های پولی فدرال رزرو عنوان شده است. اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، درباره تداوم فشارهای تورمی باعث شد بازار احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را جدی‌تر بگیرد. وارش تأکید کرد تا زمانی که سیاست‌گذاران از قرار گرفتن تورم پایه در مسیر هدف ۲ درصدی اطمینان پیدا نکنند، فدرال رزرو برای مهار فشارهای قیمتی اقدامات بیشتری در پیش خواهد داشت.

این سخنان از سوی بازار به‌عنوان یکی از صریح‌ترین نشانه‌ها درباره احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تفسیر شد؛ به طوری که احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر از ۳۶ درصد به ۵۸ درصد رسید. همچنین معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را ۸۹ درصد برآورد کرده‌اند. از آنجا که طلا برخلاف دارایی‌های بهره‌زا، سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند، افزایش نرخ بهره و بازده اوراق قرضه معمولاً به زیان این فلز تمام می‌شود.

تقویت دلار و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی

از سوی دیگر، تقویت ارزش دلار نیز فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرد. شاخص دلار در معاملات اخیر به بالاترین سطح خود طی بیش از یک هفته رسید که این موضوع خرید طلای دلاری را برای دارندگان سایر ارزها پرهزینه‌تر کرد. در همین راستا، در بازار هند نیز نشانه‌هایی از کاهش تقاضا مشاهده شده است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که انتظار برای بازنگری دولت هند در تعرفه‌های وارداتی، منجر به کاهش تقاضا شده است.

در معاملات سایر فلزات گرانبها نیز نقره با افت ۳.۵ درصدی، ۶۶ دلار و ۸۱ سنت در هر اونس قیمت خورد. پلاتین نیز با کاهش ۰.۶ درصدی به ۱۸۳۵ دلار و ۷ سنت رسید، اما پالادیوم برخلاف روند غالب بازار، با ۵.۳ درصد افزایش، در سطح ۱۴۲۲ دلار و ۲۵ سنت معامله شد.