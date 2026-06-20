کاهش قیمت جهانی طلا تحت تأثیر تقویت دلار آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه کاهش یافت و در آستانه ثبت سومین کاهش هفتگی پیاپی قرار گرفت؛ موضوعی که تحت تأثیر تقویت دلار آمریکا و چشمانداز تداوم سیاستهای پولی انقباضی فدرال رزرو رخ داده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با کاهش ۱.۲۹ درصدی به ۴۱۵۵ دلار و ۷۱ سنت رسید. همچنین بهای معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با افت ۱.۷۲ درصدی در سطح ۴۱۷۲ دلار و ۹۰ سنت قرار گرفت. در مجموع، قیمت طلا طی یک هفته گذشته حدود ۲ درصد کاهش یافته است.
فضای بازار پس از نشست اخیر سیاستگذاری فدرال رزرو تضعیف شد، زیرا مقامات این نهاد سیگنالهایی مبنی بر تداوم نرخهای بهره در سطوح بالا برای مدت طولانیتر ارائه کردند.
اگرچه بانک مرکزی آمریکا در نشست روز چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما ۹ نفر از ۱۹ سیاستگذار این نهاد اعلام کردند احتمال دارد پیش از پایان سال دستکم یک بار دیگر نرخ بهره افزایش یابد.
اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز از سوی سرمایهگذاران بهعنوان مواضعی انقباضی تفسیر شد؛ موضوعی که باعث افزایش بازده اوراق خزانهداری و تقویت شاخص دلار آمریکا تا بالاترین سطح در بیش از یک سال اخیر شد.
افزایش ارزش دلار معمولاً تقاضا برای طلا را کاهش میدهد، زیرا خرید این فلز گرانبها را برای دارندگان سایر ارزها گرانتر میکند. همچنین بالا بودن نرخهای بهره هزینه نگهداری داراییهای بدون بازده مانند طلا را افزایش میدهد.
در حال حاضر بازارهای آتی احتمال بیش از ۸۰ درصدی برای افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال در نظر گرفتهاند.
در همین حال بهبود نسبی قیمت نفت در معاملات روز جمعه نگرانیها درباره تورم را تا حدی افزایش داده و بر چشمانداز بازار فلزات گرانبها تأثیر گذاشته است.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با کاهش ۲.۱۳ درصدی به ۶۵ دلار و ۳۸ سنت رسید و پلاتین نیز با افت ۱.۸۲ درصدی در سطح ۱۶۶۷ دلار و ۶۳ سنت معامله شد.
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