رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بین‌المللی انرژی، قیمت انواع نفت و حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی به شرح زیر اعلام شد؛ معاملات نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI Crude) با قیمت ۹۴.۶۴ دلار و افزایش ۰.۵۰ دلاری (معادل ۰.۵۳ درصد) ثبت شد.

نفت خام برنت (Brent Crude) با قیمت ۱۰۶.۲ دلار معامله شد که با افزایش ۰.۵۳ دلاری (معادل ۰.۵۰ درصد) همراه بود.نفت خام موربان (Murban Crude) با قیمت ۱۱۰.۶ دلار و کاهش ۱.۶۷ دلاری (معادل ۱.۴۹ درصد) دادوستد شد.

گاز طبیعی (Natural Gas) با قیمت ۳.۳۲۳ دلار و رشد ۰.۰۴۰ دلاری (معادل ۱.۲۲ درصد) به ثبت رسید.بنزین (Gasoline) با قیمت ۳.۲۵۰ دلار و افت ۰.۰۰۱ دلاری (معادل ۰.۰۲ درصد) معامله شد.

سوخت گرمایشی (Heating Oil) با قیمت ۴.۹۴۱ دلار و افزایش ۰.۰۰۶ دلاری (معادل ۰.۱۳ درصد) گزارش شد.نفت میدلند WTI (WTI Midland) با قیمت ۹۴.۸۲ دلار و رشد ۰.۱۵ دلاری (معادل ۰.۱۶ درصد) به فروش رسید.

سبد اوپک (Opec Basket) با میانگین ۶ روزه به نرخ ۱۱۴.۰ دلار رسید که با افزایش ۴.۵۳ دلاری (معادل ۴.۱۴ درصد) همراه بود.سبد نفتی هند (Indian Basket) نیز با قیمت ۱۲۱.۱ دلار و افزایش ۳.۴۷ دلاری (معادل ۲.۹۵ درصد) معامله شد.