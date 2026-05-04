بازار نفت داغ شد؛ سبد نفت اوپک ۱۲۱ دلار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی نفت و فرآوردههای انرژی در معاملات اخیر با رشد قابل توجهی همراه شد. بر اساس آخرین دادههای بازار، نفت خام WTI با افزایش ۴٫۰۲ دلاری معادل ۳٫۹۴ درصد به ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید. نفت برنت نیز رشد پرقدرتتری را تجربه کرد و با افزایش ۷٫۰۳ دلاری (۶٫۵۰ درصد) در سطح ۱۱۵٫۲ دلار معامله شد.
در میان سایر شاخصها، نفت خام موربان با رشد ۲٫۷۴ دلاری معادل ۲٫۶۴ درصد به ۱۰۶٫۵ دلار رسید و نفت WTI میدلند نیز با افزایش ۳٫۷۸ دلاری (۳٫۵۷ درصد) به ۱۰۹٫۸ دلار در هر بشکه صعود کرد.
همچنین سبد نفتی اوپک با جهش ۷٫۴۰ دلاری معادل ۶٫۵۱ درصد به ۱۲۱٫۱ دلار رسید. سبد نفتی هند نیز که با تأخیر چندروزه منتشر میشود، با رشد ۲٫۱۸ دلاری (۱٫۸۷ درصد) در سطح ۱۱۸٫۷ دلار قرار گرفت.
در بازار فرآوردهها و گاز نیز روند صعودی ادامه داشت. قیمت گاز طبیعی با افزایش ۰٫۰۸۴ دلاری معادل ۳٫۰۲ درصد به ۲٫۸۶۴ دلار رسید. بنزین با رشد ۰٫۱۵۰ دلاری (۴٫۱۸ درصد) در سطح ۳٫۷۴۵ دلار معامله شد و نفت گرمایشی نیز با افزایش ۰٫۱۳۱ دلاری معادل ۳٫۳۲ درصد به ۴٫۰۷۷ دلار رسید.
این تحولات نشاندهنده ادامه فشارهای صعودی در بازار جهانی انرژی و افزایش قیمتها در اغلب شاخصهای اصلی نفت و فرآوردههای مرتبط است.
