افت بهای نفت، گاز و بنزین در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، تازه‌ترین داده‌های بازار انرژی نشان می‌دهد قیمت شاخص‌های اصلی نفت خام و گاز طبیعی در معاملات اخیر با افت همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۵.۶۴ دلار کاهش، معادل ۶.۳۲ درصد افت کرد و به ۸۳.۶۷ دلار رسید. نفت برنت نیز با افت ۶.۳۹ دلاری، کاهش ۶.۶۰ درصدی را ثبت کرد و در سطح ۹۰.۳۹ دلار معامله شد.

همچنین قیمت نفت موربان با ۱۰.۱۲ دلار کاهش، معادل ۹.۴۴ درصد افت، به ۹۷.۰۵ دلار رسید. گاز طبیعی نیز با افت ۰.۱۱۶ دلاری، کاهش ۴.۰۴ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۲.۷۵۵ دلار ایستاد.

در بخش فرآورده‌ها، قیمت بنزین با ۰.۱۲۱ دلار کاهش، معادل ۳.۵۷ درصد افت، به ۳.۲۷۵ دلار رسید. نفت گرمایشی نیز با افت ۰.۱۱۴ دلاری، ۲.۷۲ درصد کاهش یافت و در سطح ۴.۰۶۷ دلار معامله شد.

در عین حال، قیمت شاخص WTI میدلند با ۴.۸۱ دلار کاهش، معادل ۵.۲۸ درصد افت، به ۸۶.۲۳ دلار رسید.

با این وجود، سبد نفتی اوپک برخلاف سایر شاخص‌ها روندی افزایشی داشت و با ۸.۲۳ دلار رشد، معادل ۸.۷۱ درصد، به ۱۰۲.۸ دلار رسید. سبد نفتی هند نیز با افزایش ۱۰.۱۴ دلاری، رشد ۱۰.۸۸ درصدی را تجربه کرد و به ۱۰۳.۳ دلار رسید.