جهش بهای نفت خام برنت و تگزاس در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، آخرین معاملات بازار جهانی انرژی نشان می‌دهد که قیمت نفت خام شاخص‌های بین‌المللی با جهش چشمگیری همراه شده است.

بر اساس این گزارش، بهای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) با افزایش ۲.۶۵ دلاری (معادل ۳.۷۱ درصد رشد) به ۷۴.۰۶ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام شاخص برنت دریای شمال با افزایش ۲.۸۴ دلاری (معادل ۳.۷۴ درصد رشد)، با قیمت ۷۸.۸۵ دلار در هر بشکه داد و ستد شد.

در همین حال، نفت خام شاخص موربان ابوظبی با رشد ۲.۹۹ دلاری (معادل ۴.۲۱ درصد افزایش) در سطح ۷۳.۹۶ دلار ایستاد و نفت شاخص وست تگزاس میدلند نیز با افزایش ۳.۰۲ دلاری، قیمت ۷۴.۵۴ دلار را ثبت کرد.

این گزارش حاکی است که بهای نفت شاخص سبد هند با جهش چشمگیر ۶.۱۶ دلاری (معادل ۹.۰۳ درصد رشد) به ۷۴.۳۷ دلار رسید. این در حالی است که سبد نفتی اوپک با کاهش ۱.۷۱ دلاری (معادل ۲.۱۹ درصد افت)، روی قیمت ۷۶.۲۵ دلار ایستاد.

در بخش فرآورده‌های نفتی و گاز نیز، قیمت بنزین با افزایش ۳.۱۵ درصدی به ۳.۰۷ دلار و نفت کوره با رشد ۲.۵۵ درصدی به ۳.۶۴ دلار رسید. در مقابل، بهای گاز طبیعی با کاهش ۱.۱۲ درصدی، در سطح ۲.۹۰ دلار ثبت شد.