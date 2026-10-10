به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه داده‌های قیمت‌های جهانی نفت و انرژی (بیش از ۱۵۰ شاخص بین‌المللی نفت)، تغییرات قیمتی در بخش‌های مختلف نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی به ثبت رسیده است. بر این مبنا، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با رشد ۳۶ سنتی، افزایشی معادل ۰.۳۹ درصد را تجربه کرد و به رقم ۹۱ دلار و ۸۵ سنت رسید. همچنین نفت خام برنت با افزایش ۴۴ سنتی، رشدی معادل ۰.۴۲ درصد را پشت سر گذاشت و به بهای ۱۰۴ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.

نفت خام موربان نیز با افزایش ۱۳ سنتی همراه شد و رشدی برابر با ۰.۱۲ درصد را نشان داد تا در نرخ ۱۱۰ دلار و ۶۰ سنت تثبیت شود. در بخش گاز طبیعی، بهای هر واحد با رشد ۰.۰۵۲ دلاری، افزایش چشمگیر ۱.۶۴ درصدی را ثبت کرد و به نرخ ۳ دلار و ۲۲ سنت رسید. نفت خام وست تگزاس میدلند (WTI Midland) نیز افزایشی معادل ۵۳ سنت یعنی ۰.۵۷ درصد را تجربه کرد و رقم ۹۲ دلار و ۸۵ سنت را به نام خود به ثبت رساند.

سبد نفتی اوپک (OPEC Basket) با رشد ۹۱ سنتی، افزایشی به میزان ۰.۸۴ درصد داشت و ارزش آن به ۱۰۹ دلار و ۵۰ سنت بالغ شد. همچنین سبد نفتی هند طی سه روز معاملاتی، صعود ۳ دلار و ۴۷ سنتی را ثبت کرد که جهشی معادل ۲.۹۵ درصد بوده و نرخ آن را به ۱۲۱ دلار و ۱۰ سنت رساند.

در نقطه مقابلِ روند افزایشی نفت و گاز، فرآورده‌های سوختی مسیر کاهشی را در پیش گرفتند؛ به نحوی که قیمت بنزین با کاهش ۰.۰۲۱ دلاری، افت ۰.۶۳ درصدی را به ثبت رساند و به رقم ۳ دلار و ۲۹۵ سنت رسید. همچنین گازوئیل حرارتی (Heating Oil) با افتی معادل ۰.۱۴۴ دلار، کاهشی محسوس برابر با ۲.۹۶ درصد را پشت سر گذاشت و با نرخ ۴ دلار و ۷۳۸ سنت خرید و فروش شد.