نفت برنت از ۸۵ دلار عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین داده‌های بازار جهانی انرژی نشان می‌دهد قیمت شاخص‌های اصلی نفت خام و برخی فرآورده‌های نفتی با رشد همراه شده است.

بر این اساس، قیمت نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۲ دلار و ۱۸ سنت افزایش، معادل ۲.۷۹ درصد رشد، به ۸۰ دلار و ۳۲ سنت رسید. همچنین نفت برنت دریای شمال نیز با ۲ دلار و ۴۲ سنت افزایش، معادل ۲.۹۱ درصد، در سطح ۸۵ دلار و ۷۲ سنت معامله شد.

در میان سایر شاخص‌های نفتی، قیمت نفت مربان با ۲ دلار و ۸۱ سنت افزایش، معادل ۳.۶۰ درصد رشد، به ۸۰ دلار و ۹۵ سنت رسید. نفت WTI Midland نیز با افزایش یک دلار و ۱۵ سنتی، معادل ۱.۴۷ درصد، ۷۹ دلار و ۴۹ سنت قیمت‌گذاری شد.

همچنین سبد نفتی اوپک برخلاف روند عمومی بازار با کاهش یک دلار و ۱۶ سنتی، معادل ۱.۵۲ درصد، به ۷۵ دلار و ۹ سنت رسید. در مقابل، سبد نفتی هند جهش قابل توجهی را تجربه کرد و با ۶ دلار و ۱۶ سنت افزایش، معادل ۹.۰۳ درصد رشد، در سطح ۷۴ دلار و ۳۷ سنت قرار گرفت.

در بخش فرآورده‌ها نیز قیمت بنزین با ۶.۷ سنت افزایش، معادل ۲.۱۳ درصد، به ۳.۲۳۴ دلار رسید و نفت گرمایشی نیز با رشد ۱۵ سنتی، معادل ۳.۹۳ درصد، ۳.۹۷۴ دلار معامله شد.

در همین حال، قیمت گاز طبیعی با کاهش ۰.۰۲۲ دلاری، معادل ۰.۷۶ درصد افت، به ۲.۸۷۵ دلار رسید.