نوسانات قیمت انرژی در بازار جهانی؛ سبد اوپک صعودی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، در آخرین نوسانات بازارهای بین‌المللی انرژی، شاخص‌های اصلی نفت خام شاهد کاهش بودند؛ به طوری که نفت خام WTI با نرخ ۹۲.۵۵ دلار معامله شد که نشان‌دهنده افتی ۱.۱۹ واحدی معادل ۱.۲۷ درصد است. همچنین نفت خام برنت با ۱.۲۸ واحد کاهش، به قیمت ۱۰۵.۴ دلار رسید که معادل ۱.۲۰ درصد افت را نشان می‌دهد.

در مقابل، نفت خام مربان روند صعودی داشت و با ۱.۶۴ واحد رشد، به قیمت ۱۱۲.۲ دلار رسید که رشدی ۱.۴۸ درصدی را به ثبت رساند. علاوه بر این، شاخص WTI Midland نیز با ۱.۸۲ واحد افزایش، به ۹۴.۶۷ دلار رسید که رشد ۱.۹۶ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش فرآورده‌های انرژی، گاز طبیعی با افت جزئی ۰.۰۰۲ واحدی، به قیمت ۳.۱۶۵ دلار (افت ۰.۰۶ درصد) رسید. بنزین نیز با کاهشی ۰.۰۴۸ واحدی، قیمتی معادل ۳.۲۴۴ دلار (افت ۱.۴۵ درصد) داشت و نفت گرمایشی با افت ۰.۰۵۹ واحدی، به قیمت ۴.۶۶۴ دلار (کاهش ۱.۲۵ درصد) رسید.

در همین حال، شاخص‌های سبد نفتی اوپک و هند رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند؛ به نحوی که سبد اوپک با ۴.۵۳ واحد افزایش، به نرخ ۱۱۴.۰ دلار دست یافت که جهشی ۴.۱۴ درصدی را ثبت کرده است. همچنین سبد هند با رشد ۳.۴۷ واحدی، به قیمت ۱۲۱.۱ دلار رسید که معادل ۲.۹۵ درصد افزایش است.