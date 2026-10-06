۸۵ درصد مسیرهای گردشگری سرعین استانداردسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر باقرزاده در دیدار جمعی از مدیران تأسیسات گردشگری و فعالان این حوزه با آیت‌الله سیدحسن عاملی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل که به مناسبت هفته گردشگری انجام شد، اظهار کرد: شهرستان سرعین در سال جاری میزبان حدود ۸ میلیون گردشگر بود که این حجم از حضور مسافر، رکورد کم‌نظیری برای این منطقه محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه با وجود حجم بالای گردشگر، خدمات‌رسانی به مسافران بدون هیچ‌گونه خللی انجام شد، افزود: این موفقیت حاصل همت همگانی، همکاری تنگاتنگ مراکز گردشگری و خدماتی و همچنین حمایت‌های ویژه‌ی استاندار اردبیل از توسعه زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان است.

باقرزاده در ادامه به اقدامات عمرانی صورت‌گرفته اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های گردشگری و خدماتی سرعین در راستای میزبانی شایسته از مسافران توسعه یافته و در حال حاضر ۸۵ درصد از مسیرها و جاده‌های گردشگری این شهرستان استانداردسازی شده است. علاوه بر این، مسیرهای جدید دسترسی نیز برای تسهیل تردد گردشگران بازگشایی شده است.

فرماندار سرعین از اجرای پروژه شهر هوشمند در این منطقه خبر داد و تصریح کرد: تفاهم‌نامه تبدیل سرعین به «شهر هوشمند» منعقد شده و این طرح با جدیت و شتاب در حال اجراست تا کیفیت خدمات به گردشگران و شهروندان ارتقا یابد.

باقرزاده از اجرای طرح های جدید سرمایه گذاری گردشگری درسرعین خبرداد وگفت:دراین راستا حمایت های ویژه از سرمایه گذاران انجام می شود وپروانه رایگان ودیگر مشوقات به سرمایه گذاران ارائه می شود

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های دلسوزانه آیت‌الله سیدحسن عاملی، امام‌جمعه اردبیل و استاندار اردبیل در پیگیری و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای سرعین، خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها راهگشای بسیاری از چالش‌ها بوده و افق روشنی را برای صنعت گردشگری این شهرستان ترسیم کرده است.