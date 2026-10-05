به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب احمدی در دیدار با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن قدردانی از نگاه حمایتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه رسانه، بر ضرورت اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از آزادی و استقلال رسانه‌ها، ارتقای جایگاه حرفه‌ای خبرنگاران و تقویت بنیه اقتصادی و معیشتی فعالان این عرصه تأکید کرد.

وی تدوین و تصویب قانون جامع رسانه‌ها و مطبوعات با مشارکت تشکل‌های صنفی را از مهم‌ترین مطالبات جامعه رسانه‌ای دانست و خواستار اختصاص بودجه مستقل به خانه‌های مطبوعات استان‌ها، افزایش سهم دولت در پرداخت حق بیمه خبرنگاران، اجرای بیمه یکپارچه فعالان رسانه‌ای و تأمین یارانه‌های هدفمند برای رسانه‌ها بر اساس شاخص‌های کیفی و میزان اثرگذاری اجتماعی شد.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان اردبیل همچنین تشکیل شورای عالی حمایت از رسانه‌ها با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی، اختصاص بخشی از درآمد آگهی‌های دولتی به خانه‌های مطبوعات، ایجاد صندوق ملی حمایت از خبرنگاران برای ارائه تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های رفاهی و درمانی، بهره‌گیری از ظرفیت خبرنگاران در مشاوره‌های اطلاع‌رسانی دولت و تشکیل نظام صنفی مطبوعات را از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده عنوان کرد.

نایب‌رئیس خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور با اشاره به ضرورت دسترسی خبرنگاران واجد شرایط به اینترنت پرسرعت و پایدار، بر لزوم تسهیل دسترسی حرفه‌ای آنان به اطلاعات، الزام دستگاه‌های اجرایی به تدوین پیوست رسانه‌ای برای طرح‌های عمرانی و ملی و تقویت شفافیت در اطلاع‌رسانی عمومی تأکید کرد.

تأکید بر حمایت ویژه از رسانه‌های استان اردبیل

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل در ادامه، با اشاره به شرایط اقتصادی رسانه‌های محلی و محدودیت‌های موجود در استان‌های مرزی و کمتر برخوردار، خواستار اعمال حمایت‌های ویژه و تبعیض مثبت به نفع رسانه‌های منطقه‌ای شد.

وی در این بخش، انتشار هم‌زمان آگهی‌های مناقصه و مزایده در رسانه‌های محلی و سراسری با هدف تقویت درآمد و پایداری اقتصادی نشریات منطقه‌ای را پیشنهاد کرد و خواستار واگذاری زمین با کاربری فرهنگی برای احداث ساختمان مرکزی دفاتر رسانه‌ای و همچنین اختصاص زمین مناسب برای تأمین مسکن خبرنگاران واجد شرایط در قالب طرح‌های مسکن ملی شد.

احمدی، ارائه تسهیلات کم‌بهره برای تجهیز دفاتر رسانه‌ای و تأمین ملزومات حرفه‌ای از جمله رایانه، نرم‌افزار و تجهیزات چاپ، ایجاد زمینه‌های فعالیت اقتصادی پایدار برای خانه مطبوعات استان، رفع مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی خبرنگاران و پیگیری مطالبات مرتبط با یارانه مطبوعات را از دیگر موضوعات مورد تأکید در این دیدار برشمرد.

وی همچنین توسعه تعاملات رسانه‌ای با کشورهای هم‌جوار، تبادل تجربیات حرفه‌ای و برگزاری نشست‌های مشترک آموزشی را از ظرفیت‌های قابل پیگیری برای ارتقای فعالیت رسانه‌ای در استان اردبیل دانست.

احمدی در پایان، ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زمینه تحقق مطالبات صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها فراهم شود و با تقویت زیرساخت‌های حقوقی، اقتصادی و رفاهی این حوزه، گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی، افزایش اعتماد عمومی و بهبود شرایط فعالیت حرفه‌ای فعالان رسانه‌ای برداشته شود.

گفتنی است صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، در دیدار حضور داشت.