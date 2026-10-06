علیرضا کاظمی در حاشیه در سفر به لامرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه این شهرستان در حوادث جنگ اخیر گفت: لامرد به واسطه اتفاق تلخ و کم‌نظیری که در آن رخ داد، به نقطه‌ای شناخته‌شده تبدیل شده است.

وی با اشاره به شهادت جمعی از مردم لامرد در حمله آمریکا افزود: این منطقه مهد شهدای بزرگواری است که در یک جنایت وحشتناک و کم‌نظیر به شهادت رسیدند و امروز میعادگاه عاشقان کربلا و بخشی از کربلای ایران به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش، لامرد را یکی از پایگاه‌های مهم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: افتخار این منطقه، ایستادگی، مقاومت، عزت، سربلندی و روحیه شهادت‌طلبی مردمی است که در برابر تجاوز آمریکا ایستادگی کردند.

کاظمی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان و یک معلم در این حادثه ادامه داد: چهار نفر از شهدای این حادثه دانش‌آموز بودند و یک معلم شهید نیز در میان شهدای لامرد قرار دارد.

وی هدف از حضور خود در لامرد را ادای احترام به خانواده و شهدای این شهرستان عنوان کرد و گفت: آمده‌ایم ضمن عرض تسلیت، از این فضای ارزشمند بهره معنوی ببریم و از حماسه مردم لامرد درس بگیریم.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با تجلیل از مردم لامرد خاطرنشان کرد: به شجاعت، ایستادگی، همراهی، همدلی و حماسه حضور مردم این شهرستان افتخار می‌کنیم.