خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمود صابری زاده: حضور یک نظامی پیشین آمریکایی در لامرد و بازدید او از محل شهادت غیرنظامیان، روایتی متفاوت از پیامدهای حمله به مناطق مسکونی این شهرستان رقم زد.

«کن اوکیف»، نظامی پیشین ارتش و از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا، فعال سیاسی و از چهره‌های شناخته‌شده جریان بین‌المللی ضدجنگ است که پس از جدایی از ساختار نظامی ایالات متحده، به یکی از منتقدان سیاست‌های نظامی و مداخله‌جویانه واشنگتن تبدیل شد.

اوکیف از جمله فعالانی است که در حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با محاصره غزه فعالیت کرده و در سال ۲۰۱۰ در قالب «کاروان آزادی غزه» برای کمک‌رسانی و شکستن محاصره این منطقه مشارکت داشت.

وی طی سال‌های گذشته با حضور در برنامه‌های رسانه‌ای و فعالیت‌های سیاسی، به انتقاد از سیاست خارجی آمریکا، حمایت نظامی و سیاسی واشنگتن از رژیم صهیونیستی و جنگ‌افروزی در منطقه پرداخته است.

حضور این نظامی پیشین ارتش آمریکا طی شامگاه شنبه ۱۶ آبان ماه در شهرستان لامرد و بازدید از محل شهادت غیرنظامیان در حمله آمریکا، در ادامه مواضع ضدجنگ او و با هدف ابراز همبستگی با خانواده‌های قربانیان صورت گرفت.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن محکومیت این حمله، خواستار پاسخگویی ترامپ شد و از تأثیر عمیق شهادت آوینای دوساله سخن گفت.

جنایت لامرد قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد

کن اوکیف نظامی پیشین نیروی دریایی آمریکا و فعال ضدجنگ، پس از بازدید از محل شهادت قربانیان حمله آمریکا به لامرد و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، در گفتگو با خبرنگار مهر، جنایت صورت‌گرفته علیه غیرنظامیان را محکوم کرد و گفت: ابعاد این فاجعه وجدان بیدار هر انسانی را به درد می‌آورد؛ غمی که از این حادثه بر دلم نشسته، مرا به یاد اندوه سنگین از دست دادن مادرم می‌اندازد.

این نظامی پیشین آمریکایی افزود: وقتی با چنین مصیبت بزرگی روبه‌رو می‌شوید، دیگر نمی‌توانید صرفاً به آن به چشم یک خبر یا رویداد نظامی نگاه کنید؛ اینجا با زندگی انسان‌هایی روبه‌رو هستید که عزیزانشان را از دست داده‌اند و خانواده‌هایی که با داغی بزرگ زندگی می‌کنند.

شهادت آوینای دوساله؛ روایتی که مرا عمیقاً شوکه کرد

اوکیف با اشاره به بازدید از محل شهادت آوینای دوساله و شنیدن روایت پدر و مادر این کودک گفت: وقتی داستان دردناک این خانواده را شنیدم، به‌شدت شوکه شدم. آوینا تنها یک کودک دوساله بود که در حیاط خانه خود مشغول بازی کودکانه بود، اما در نهایت قربانی حمله‌ای شد که زندگی یک خانواده را برای همیشه تغییر داد.

وی ادامه داد: تصور کنید کودکی در محیط امن خانه خود و در کنار خانواده‌اش مشغول بازی باشد و هیچ تصوری از جنگ و خشونت نداشته باشد، اما در نتیجه حمله نظامی جان خود را از دست بدهد. چنین اتفاقی واقعاً دردناک است و هیچ توجیهی نمی‌تواند رنجی را که بر این خانواده وارد شده است، جبران کند.

این فعال ضدجنگ با تأکید بر ضرورت توجه افکار عمومی جهان به سرنوشت غیرنظامیان در جنگ‌ها تصریح کرد: وقتی درباره جنگ صحبت می‌کنیم، نباید فقط به تجهیزات نظامی، اهداف عملیاتی و محاسبات سیاسی توجه کنیم؛ آنچه باید در مرکز توجه قرار گیرد، جان انسان‌ها و خانواده‌هایی است که قربانی تصمیم‌های جنگ‌طلبانه می‌شوند.

مالیات مردم آمریکا هزینه نسل‌کشی را تأمین می‌کند

اوکیف در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد شدید از سیاست‌های نظامی دولت آمریکا گفت: مردم آمریکا باید بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند، چگونه و در چه مسیری هزینه می‌شود. واقعیت این است که مالیات‌دهندگان آمریکایی در حال تأمین هزینه‌های یک نسل‌کشی واقعی هستند و منابع مالی عمومی این کشور در خدمت جنگ‌هایی قرار می‌گیرد که پیامدهای انسانی فاجعه‌باری دارند.

وی با انتقاد از اعزام جوانان آمریکایی به میدان‌های جنگ برای تأمین منافع رژیم صهیونیستی افزود: جوانان آمریکایی نباید قربانی منافع نامشروع رژیم صهیونیستی شوند. آنها فرزندان خانواده‌هایی هستند که آینده و زندگی خود را دارند، اما سیاست‌های جنگ‌طلبانه، آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد و هزینه‌های سنگینی را نیز به جامعه آمریکا تحمیل می‌کند.

ترامپ باید پاسخگوی جنایت لامرد باشد

این نظامی پیشین آمریکایی در ادامه با انتقاد از دونالد ترامپ و سیاست‌های جنگ‌طلبانه وی، خواستار پاسخگویی و اجرای عدالت درباره رئیس‌جمهور آمریکا شد و گفت: ترامپ و حزب متبوعش باید در برابر پیامدهای جنگ‌افروزی علیه ایران پاسخگو باشند.

اوکیف با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی جنگ بر زندگی شهروندان آمریکایی خاطرنشان کرد: این جنگ تنها به مردم منطقه آسیب وارد نکرده، بلکه اقتصاد و زندگی شهروندان آمریکایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. مردم آمریکا با تورم و بحران‌های اقتصادی گسترده مواجه شده‌اند و باید بدانند سیاست‌های جنگ‌طلبانه رهبرانشان چه هزینه‌هایی برای زندگی آنها به همراه دارد.

هشدار کهنه‌سرباز آمریکایی درباره خیال خام تجاوز به ایران

اوکیف که سابقه حضور در جنگ خلیج فارس را نیز در کارنامه نظامی خود دارد، در بخش پایانی این گفتگو با اشاره به توانمندی‌های ایران و شرایط جغرافیایی این کشور، درباره هرگونه تصور تجاوز نظامی به خاک ایران هشدار داد.

وی تصریح کرد: اگر ارتش آمریکا با تجهیزات محدود روزی خیال خام تجاوز به خاک ایران را در سر بپروراند، در کویر داغ این سرزمین برای نجات از گرسنگی و تشنگی دست به دامن ایرانیان خواهد شد و این بزرگ‌ترین طنز تاریخ خواهد بود.

این فعال بین‌المللی ضدجنگ همچنین با حضور در محل وقوع حادثه و دیدار با خانواده‌های آسیب‌دیده، بر ضرورت انعکاس واقعیت‌های جنگ و شنیده شدن صدای قربانیان غیرنظامی تأکید کرد.