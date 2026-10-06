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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

افتتاح آموزشگاه شهید «علی اجرایی» با حضور وزیر آموزش و پرورش در لامرد

افتتاح آموزشگاه شهید «علی اجرایی» با حضور وزیر آموزش و پرورش در لامرد

لامرد- وزیر آموزش و پرورش در جریان سفر به لامرد، آموزشگاه شهید «علی اجرایی» این شهر را با ۶ کلاس درس و اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه شنبه در سفر یک‌ روزه به لامرد، آموزشگاه شهید «علی اجرایی» این شهر را با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریالی افتتاح کرد.

این آموزشگاه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای بیش از ۷۵۰ مترمربع در یک طبقه احداث شده است.

آموزشگاه شهید علی اجرایی دارای ۱۰ اتاق شامل ۶ کلاس درس و چهار فضای اداری است و فضاهایی از جمله کارگاه، آزمایشگاه، نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی و آبخوری نیز در آن پیش‌بینی شده است.

این پروژه با اعتباری افزون بر ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی و مسئولیت‌های اجرایی شرکت نفت، طی مدت دو سال احداث شده است.

نام این آموزشگاه به یاد شهید علی اجرایی، از پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسید، انتخاب شده است.

کد مطلب 6969369

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