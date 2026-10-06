به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح سه شنبه در همایش شهدای دانش‌آموز و معلم لامردی جنگ رمضان ، با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی این حادثه گفت: آنچه در لامرد رخ داد، روایتی از مظلومیت کودکانی است که برای ورزش، زندگی و شادی راهی زمین بازی شدند، اما هدف حمله دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفتند.

وی افزود: نهم اسفندماه ۱۴۰۴، محلی که باید صدای خنده و بازی دانش‌آموزان در آن شنیده می‌شد، به صحنه‌ای تلخ تبدیل شد و زمین ورزش به میدان شهادت کودکان و معلم آنان بدل شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به شهادت محمود نجفی، معلم ورزش دانش‌آموزان لامردی، گفت: شهید نجفی در آن حادثه تنها یک مربی ورزش نبود، بلکه در آخرین لحظات زندگی خود معنای واقعی معلمی و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشت.

کلاری ادامه داد: او دانش‌آموزانش را تنها نگذاشت و در کنار آنان به شهادت رسید تا نامش در شمار فرهنگیانی قرار گیرد که مسئولیت خود را حتی در سخت‌ترین لحظات رها نکردند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از وقوع حادثه، بیان کرد: نخستین وظیفه آموزش و پرورش، رسیدگی به خانواده‌های شهدا و مجروحان و تلاش برای التیام بخشی از رنج آنان بود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: با دستور استاندار فارس و رئیس شورای آموزش و پرورش استان و همراهی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، پیگیری وضعیت دانش‌آموزان، خانواده‌های شهدا و مجروحان در دستور کار قرار گرفت و هیأتی از معاونان و مشاوران اداره‌کل آموزش و پرورش فارس به لامرد اعزام شدند.

«ایستاده لامرد» صدای یک شهر به جهان ورزش

کلاری با تأکید بر اینکه مظلومیت شهدای لامرد باید فراتر از مرزهای کشور روایت شود، گفت: تلاش کردیم این حادثه تنها در حافظه مردم لامرد و ایران باقی نماند و صدای آن به جامعه جهانی ورزش برسد.

وی ادامه داد: در همین راستا فراخوان نگارش نامه خطاب به مجامع جهانی ورزشی از سوی اداره‌کل آموزش و پرورش فارس شکل گرفت و بیش از پنج هزار مربی ورزش کشور با ارسال نامه، این جنایت را محکوم کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: مجموعه این نامه‌ها در قالب کتاب «ایستاده لامرد» گردآوری شد و با ترجمه انگلیسی آن تلاش کردیم روایت لامرد را به جامعه جهانی ورزش منتقل کنیم.

کلاری با اشاره به همراهی دانش‌آموزان و فرهنگیان فارس در این مسیر اظهار کرد: دانش‌آموزان و فرهنگیان استان با تولید آثار هنری، اجرای سرود و برگزاری برنامه‌های فرهنگی نشان دادند که صدای انفجار نمی‌تواند صدای زندگی و امید را خاموش کند.

لامرد و میناب؛ دو برگ از یک روایت

وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان و فرهنگیان مدرسه شجره طیبه میناب گفت: کودکان لامرد و میناب دو حادثه جدا از یکدیگر نیستند، بلکه دو برگ از یک کتاب هستند؛ کتابی که پیام آن حق زندگی، آموزش و امنیت برای همه کودکان جهان است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: دانش‌آموزان ایران در برابر این حوادث سکوت نکردند و ده‌ها هزار نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتند تا صدای کودکان ایران را در محکومیت این جنایت به جهان برسانند.

کلاری با اشاره به رونمایی از کتاب این نامه‌ها در این مراسم، بیان کرد: این اقدام نشان می‌دهد کودکان ایران در برابر خشونت و جنایت، زبان خود را پیدا کرده‌اند و خواسته آنان چیزی جز زندگی، آموزش، امنیت و آینده نیست.

وی همچنین با اشاره به اجرای اثر موسیقایی توسط ارکستر سمفونیک استان فارس گفت: این اثر تنها یک اجرای موسیقایی نیست، بلکه صدای لامرد و میناب و روایت کودکانی است که از میان ما رفتند و نسلی که با وجود همه سختی‌ها همچنان آینده را باور دارد.

کلاری در پایان تأکید کرد: دشمن ممکن است دیوار مدرسه را هدف قرار دهد، اما نمی‌تواند چراغ دانایی را خاموش کند؛ می‌تواند زمین ورزش را ویران کند، اما نمی‌تواند روح زندگی و امید را از کودکان ایران بگیرد. امروز لامرد و میناب و دانش‌آموزان و فرهنگیان ایران ایستاده‌اند و همچنان به فردا نگاه می‌کنند.