به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ نشست خبری معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ریاست‌جمهوری به مناسبت روز ملی روستا و تشریح برنامه‌های ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری در محل این معاونت برگزار شد.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در این نشست خبری با اشاره به روز ملی روستا، گفت: برنامه‌ریزی‌های برگزاری نمایشگاه بین‌المللی توسعه روستایی نهایی شده است.

وی از حجم بالای مشارکت استان‌ها، غرفه‌داران و حضور گسترده دیپلمات‌ها در این رویداد خبر داد و گفت: این نمایشگاه فراتر از یک رویداد تجاری، بستری برای نمایش «تاب‌آوری روستایی» و «زنجیره‌های ارزش» ایجاد خواهد کرد.

مشارکت گسترده ۳۰ استان و تنوع غرفه‌داری

معاون توسعه روستایی در اظهارات خود اعلام کرد: تاکنون ۳۰ استان از سراسر کشور برای حضور در این نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌اند و انتظار می‌رود تمامی استان‌ها در این رویداد مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به تنوع فضای نمایشگاه افزود: ۱۵۰ غرفه در فضای باز ویژه روستاییان و عشایر پیش‌بینی شده است که امکان عرضه مستقیم محصولات را دارند. همچنین چادرهای عشایری از مناطق مختلف جغرافیایی ایران با استقبال خوبی روبرو شده‌اند که ۳۰ چادر از این نوع در نمایشگاه برپا خواهد شد.

وی همچنین به حضور دستگاه‌های اجرایی در بخش «حکمرانی» اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی در غرفه‌های اختصاصی خود، عملکردها و برنامه‌های توسعه‌ای خویش در حوزه روستایی و عشایری را تبیین خواهند داد.

تحول در زنجیره‌های ارزش و تسهیلات احیای واحدها

حسین‌زاده با تمرکز بر یکی از اولویت‌های استراتژیک معاونت، از پیشرفت در حوزه زنجیره‌های ارزش محصولات روستایی خبر داد و گفت: ما امسال ۱۲ زنجیره ارزش را تعریف کرده‌ایم که ۵ مورد از آن‌ها به صورت بنیادین در استان‌ها آغاز شده است. این زنجیره‌ها دارای غرفه‌های اختصاصی برای نمایش دستاوردهای خود هستند.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت افزود: در راستای احیای واحدهای تولیدی، تسهیلات مربوط به زنجیره‌های ارزش از روز گذشته ابلاغ و پرداخت آن آغاز شده است. همچنین ۵ غرفه اختصاصی برای نمایش موفقیت‌های واحدهای احیا شده و اشتغال‌زا در نظر گرفته شده تا مسیر برای سایر صنایع و تولیدکنندگان هموار شود.

نوآوری و مسکن روستایی؛ از دانش‌بنیان‌ها تا معماری بومی

معاون توسعه روستایی با اشاره به نقش فناوری در توسعه، از حضور پررنگ مراکز فناوری و نوآوری روستایی گفت: با همکاری وزارت علوم، ۱۰ مرکز فناوری و نوآوری روستایی که در پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند، در نمایشگاه حضور خواهند داشت تا اختراعات و تولیدات مرتبط با جامعه روستایی را به نمایش بگذارند.

وی همچنین در حوزه مسکن روستایی اظهار کرد: ما با هدف ارائه الگوهای متنوع مسکن، ۱۸ نوع خانه روستایی را با توجه به معماری و تنوع اقلیمی استان‌های مختلف در نمایشگاه معرفی خواهیم کرد تا از یکپارچگی معماری با بافت سرزمینی اطمینان حاصل شود.

دیپلماسی روستایی و نمایش فرهنگ ملی

حسین‌زاده تصریح کرد: با همکاری وزارت امور خارجه، تاکنون ۴۰ سفارت‌خانه و سفیر آمادگی حضور در این نمایشگاه را اعلام کرده‌اند. هدف از این حضور، آشناسازی دیپلمات‌ها با ظرفیت‌های واقعی ایران در حوزه توسعه روستایی و ایجاد فرصت‌های دیپلماسی صلح است.

وی همچنین از برنامه‌های فرهنگی گسترده خبر داد و افزود: برای ایجاد فضایی با نشاط اجتماعی، ۴۵ گروه آیینی از سراسر ایران با حضور ۴۵۰ نفر، برنامه‌های خود را در قالب آواها و فرهنگ‌های مختلف استان‌ها اجرا خواهند کرد.

معرفی برترین‌های «تاب‌آوری روستایی»

معاون توسعه روستایی از تشکیل کمیته‌های تخصصی برای شناسایی و تقدیر از عوامل موفق در این حوزه خبر داد و گفت: امسال تمرکز ما بر موضوع تاب‌آوری است. در این راستا، جوایز ویژه‌ای برای روستایی با بالاترین سطح تاب‌آوری، کارآفرین برتر روستایی و سرمایه‌گذار برتر روستایی و عشایری در نظر گرفته شده است تا این فرآیند بر پایه شایسته‌سالاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد، نه بر پایه روابط غیرعلمی.

معاون رئیس‌جمهور در سخنانی با تمرکز بر ظرفیت‌های نهفته در مناطق روستایی، از نقش‌آفرینی مشارکت‌های اجتماعی در پیشبرد توسعه خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت محلی، به طرح انتخاب «دهیار برتر» اشاره و تصریح کرد: معیار انتخاب دهیار برتر، تنها محدود به زیرساخت‌های فیزیکی مانند آسفالت و جدول‌کشی نیست؛ بلکه اولویت با مدیرانی است که در کنار توجه به زیرساخت‌ها، بر تقویت اقتصاد روستا، ارتقای مشارکت مدنی و برنامه‌ریزی برای تعاملات اجتماعی تمرکز کرده‌اند.

تجلیل از زنان پیشرو در اقتصاد روستایی و عشایری

وی همچنین با اشاره به تجربیات حاصل از سفرهای استانی، از پتانسیل عظیم زنان در بخش تولید و کارآفرینی سخن گفت و با بازنمایی نمونه‌های موفق از زنان روستایی که با وجود محدودیت‌های اجتماعی و سن، موفق به تحصیل در مقاطع عالی و ایجاد اشتغال شده‌اند، اعلام کرد: امسال شاهد تجلیل ویژه از «زن برتر روستایی و عشایری ایران» در حوزه اشتغال خواهیم بود؛ زنانی که با تمام سختی‌ها، با شرافتمندی در مسیر تولید و کارآفرینی گام برمی‌دارند.

گذار از وابستگی به توانمندسازی

حسین‌زاده در ادامه با انتقاد از مدل‌های توسعه‌ای که منجر به وابستگی دائمی می‌شوند، گفت: هنر واقعی ما در مداخلات اجتماعی، این نیست که جامعه را به خود وابسته کنیم، بلکه هدف این است که با ورود به یک منطقه، ظرفیت‌های آن را چنان تقویت کنیم که پس از رسیدن به تعداد مشخصی از خانوارها، جامعه بتواند به‌صورت مستقل و خودجوش، فرآیند توسعه و توانمندسازی را ادامه دهد.

وی در پایان تأکید کرد: دولت امسال از گروه‌هایی که موفق شده‌اند با ایجاد توانمندی در جامعه، از چرخه‌ وابستگی خارج شده و جامعه را به سمت خودکفا شدن سوق دهند، تجلیل خواهد کرد.