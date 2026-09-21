۵۰ درصد توسعه روستایی باید به توسعه کشاورزی اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ نشست خبری مشترک کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در محل این معاونت برگزار شد.

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در این نشست با بیان اینکه توسعه روستایی با توسعه کشاورزی عجین است، گفت: اگر بخواهیم روستاهایی توسعه‌یافته، آباد و برخوردار داشته باشیم، این مهم با کشاورزی قوی و پیشرفته همراه با کشاورزانی محقق می‌شود که بتوانند با آرامش و آسایش فعالیت داشته و تولید کنند.

وی افزود: بخش عمده ساکنان روستاهای کشور در فعالیت‌های کشاورزی مشغول هستند و حدود ۲۵ درصد اشتغال فعال کشور در مناطق روستایی در بخش کشاورزی تعریف شده است. همچنین حداقل ۱۲ تا ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی و فعالیت‌های تولیدی کشور در روستاها شکل می‌گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: این موضوع یک فرصت برای کشور است و امروز نیز سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، توسعه روستایی و کشاورزی را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار می‌دهد.

فلسفی تصریح کرد: هم‌افزایی که از طریق ترویج کشاورزی در روستاها ایجاد می‌شود، می‌تواند به توسعه بیشتر روستاها منجر شود، درآمد روستاییان را افزایش داده و سطح رفاه و آسایش آنها را ارتقا دهد.

وی گفت: هر میزان که به کشاورزی توجه کنیم، تنها روستاها از آن بهره‌مند نمی‌شوند، بلکه کل کشور از نتایج آن منتفع خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر لزوم تقویت جایگاه کشاورزی در برنامه‌های توسعه روستایی اظهار کرد: اعتقاد ما این است که حداقل ۵۰ درصد اقدامات و فعالیت‌های معاونت توسعه روستایی باید به توسعه و ترویج فعالیت‌های کشاورزی، تقویت کشاورزی، دامداری و فعالیت‌های مختلف تولیدی در روستاها اختصاص پیدا کند.

وی افزود: اعتبار این حوزه حدود ۲۰ همت است و البته خود وزارت جهاد کشاورزی نیز باید به فعالیت‌های کشاورزی توجه ویژه داشته باشد، اما در سطح کلان، اعتبارات و بودجه توسعه روستایی کشور توسط چندین دستگاه و حدود ۳۰ تا ۳۲ دستگاه هزینه می‌شود.

فلسفی تصریح کرد: این اعتبارات باید به‌درستی هدایت و جهت‌دهی شوند تا منابع در مسیر مشخص و با اولویت‌های روشن هزینه شوند.

وی با اشاره به کند بودن روند توسعه روستایی و آبادانی روستاها گفت: با وجود اینکه در سال‌های ابتدایی انقلاب و پس از تشکیل جهاد سازندگی، اقدامات بسیار خوبی در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها انجام شد، اما امروز سرعت توسعه روستایی در حوزه اشتغال و ایجاد تحول در فعالیت‌های کشاورزی پایین است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اکنون دستگاه‌های متعددی در حوزه توسعه روستایی فعالیت می‌کنند، اما هر دستگاه به‌صورت پراکنده اقدامات خود را انجام می‌دهد؛ بنابراین باید هماهنگی لازم با یک محوریت مشخص شکل بگیرد.

فلسفی تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید این محوریت را بپذیرند و کلان‌پروژه‌هایی تعریف شود تا هر دستگاه وظیفه خود را انجام دهد. قرار نیست همه دستگاه‌ها با یکدیگر ادغام شوند، اما لازم است فعالیت‌ها در یک چارچوب هماهنگ و با محوریت مشخص پیش برود.

این نماینده خانه ملت با بیان اینکه روستا و کشاورزی پایه و اساس اقتصاد مقاومتی هستند، گفت: یکی از مسائل مهم در کشاورزی، مصرف آب است و با توجه به سهم بالای این بخش در مصرف آب، راه‌حل آن حرکت به سمت کشاورزی پیشرفته و دانش‌بنیان است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: باید در روستاها کشاورزی پیشرفته و دانش‌بنیان توسعه پیدا کند تا بهره‌وری آب افزایش یابد و استفاده از روش‌های نوین آبیاری نیز گسترش پیدا کند.

وی گفت: تقویت این حوزه می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری آب و توسعه روستایی داشته باشد و مجلس نیز در کنار مسئولان توسعه روستایی خواهد بود و هر کمکی از دست نمایندگان برآید، دریغ نخواهند کرد.

این نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: در چارچوب برنامه هفتم توسعه و همچنین در روند بررسی و تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، پیشنهادهای این مجموعه می‌تواند از ظرفیت کمیسیون‌های مختلف مجلس، از جمله کمیسیون کشاورزی و کمیسیون آموزش، استفاده کند.