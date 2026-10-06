به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی و تامین امنیت غذایی یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌ها برای هر دولتی است. هزینه‌کرد آب و خاک که عوارض زیست‌محیطی به همراه دارد تا هزینه‌های مالی برای تامین بذر، کود، سم، ادوات و... اهمیت کاهش دورریز این بخش را دوچندان کرده است.

همچنین در امر توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی از مناطق این حوزه می‌تواند راه‌گشا باشد؛ البته با رعایت پیش‌شرط‌هایی که به طور قطع با دانش و علم روز گره خورده است.

کاهش بهای تمام‌شده، می‌تواند هم بازار داخل و البته بازار جهانی را پررونق کند و درآمدزا باشد.

در این راستا ضمن نفوذ دانش در امر کشت، داشت و برداشت، راه‌اندازی کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی از تبدیل محصولات کشاورزی به ضایعات جلوگیری می کند.

تسهیلات بانکی بدون محدودیت برای زنجیره‌های ارزش

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امر توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از برنامه‌های راهبردی دولت برای گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و استان‌های مرزی خبر داد و به خبرنگار مهر، گفت: حمایت از زنجیره‌های ارزش در مناطق کم‌برخوردار، اولویت اصلی سیاست‌های حمایتی دولت است.

وی درباره چالش‌های توسعه روستایی بر نقش کلیدی تأمین اعتبار در توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد و افزود: این معاونت با ۸ بانک‌عامل امضا تفاهم‌نامه‌هایی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا از طریق آن‌ها، تسهیلات ویژه‌ای را به مناطق محروم، استان‌های مرزی و نواحی صنعتی اختصاص دهیم. هدف ما این است که هیچ محدودیتی برای حمایت از صنایعی که در زنجیره‌های طراحی‌شده فعالیت می‌کنند، وجود نداشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی در ادامه سخنان خود یادآور شد: وظیفه ما تنها تأمین اعتبار نیست؛ بلکه رفع موانع اداری و همکاری نزدیک با فعالان این حوزه برای تکمیل زنجیره تولید، بخشی از تعهد ما در مسیر توانمندسازی نواحی صنعتی و روستایی کشور است.

گام بلند برای ورود به بازار جهانی گیاهان دارویی

بخشی از ضایعات که شاید کمتر کسی به آن توجه کند گیاهان دارویی است که در مناطق مختلف کشور به وفور رشد می‌کند.

ایران کشور پهناوری است که ظرفیت خوبی در حرکت به سوی کشاورزی صنعتی دارد، موضوعی که با وجود تمام شعارها محقق نشده است. این سرزمین ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم جهان را در خود جای داده است و در تنوع گیاهی از حتی اتحادیه اروپا جلوتر است.

یکی از بسترهای توسعه و محرومیت‌زدایی از روستاها، هدف‌گذاری برای بهره‌برداری از انواع گیاهان دارویی است که امروز در علم پزشکی هم کاربرد دارد. با وجود چنین ظرفیت طبیعی و خدادادی در کشور سهم ایران در گردش مالی بازارهای جهانی به ۰.۵ درصد هم نمی‌رسد.

معاون رئیس‌جمهور در حوزه توسعه روستایی با اشاره به پتانسیل بالای «گیاهان خود رو و وحشی» در استان‌های مختلف کشور، تأکید کرد: ما در این معاونت در حال تدوین یک استراتژی کامل برای ایجاد زنجیره ارزش در استان‌های هدف هستیم. هدف ما این است که ظرفیت‌های اقتصادی حاصل از گیاهان دارویی در استان‌ها، در سال آینده تحولی بنیادین را تجربه کند.

معاون رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد و گفت: ما نشست‌های تخصصی را با استاندارها و مسئولان منابع طبیعی آغاز کرده‌ایم تا مسیر عملیاتی شدن این استراتژی‌ها هموار شود. انتظار داریم در نشست‌های آتی، به‌ویژه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنایع عشایری، شاهد تحقق چشمگیر این برنامه‌ها و افزایش چشمگیر ارزش افزوده ایجاد شده در استان‌ها با توجه به ظرفیت هر یک از آنها باشیم.