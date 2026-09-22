به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به ضرورت پخته و هدفمند شدن اقدامات توسعه‌ای در کشور گفت: تلاش ما این است که اقداماتی در حوزه‌های مختلف با هزینه کمتر و بهره‌وری بالاتر انجام شود و منابع به سمت طرح‌هایی هدایت شوند که بیشترین اثرگذاری را برای مناطق روستایی و محروم داشته باشند.

وی افزود: در زمینه‌های مختلف از جمله عشایر، جاده و سایر زیرساخت‌ها، مسائل و اقتضائات خاصی وجود دارد و برای پیشبرد این امور، امسال تفاهمنامه‌ای با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به امضا رسیده است. در همین چارچوب تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار استفاده شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: در حوزه روستا، فناوری، انرژی خورشیدی و زنجیره‌های مختلفی را به عنوان اولویت انتخاب کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم اقدامات در این بخش‌ها به‌گونه‌ای پیش برود که در نهایت به اهداف توسعه‌ای کشور منجر شود.

حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی گفت: یکی از مسائل مهم این است که مشخص کنیم ظرفیت و مسئله اصلی هر منطقه چیست و سرمایه‌گذاری را بر اساس همان اولویت انجام دهیم تا موجب ایجاد ثروت و ارزش افزوده شود.

وی با اشاره به ظرفیت صنایع دستی در مناطق مختلف بیان کرد: باید بررسی کنیم صنایع دستی در هر منطقه کجا تولید می‌شود، مسئله آن چیست و چه موانعی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان وجود دارد. در چنین شرایطی می‌توان با شناسایی سریع مسئله، بازدید میدانی و راه‌اندازی اقدامات لازم، زمینه فعال شدن ظرفیت‌های موجود را فراهم کرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد: هدف این است که ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها به تحرک اقتصادی تبدیل شود و برای همان منطقه ارزش افزوده ایجاد کند؛ چراکه استفاده نکردن از این ظرفیت‌ها در عمل به معنای از بین رفتن بخشی از ثروت ملی است.

حسین‌زاده همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی اظهار کرد: در این حوزه نیز باید زنجیره اقدامات به‌صورت کامل دنبال شود تا تولید صرفاً به مرحله اولیه محدود نماند و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق به ارزش افزوده تبدیل شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: همزمان با برنامه‌های در دست اجرا و به مناسبت روز ملی روستا، تلاش خواهیم کرد زنجیره دیگری از اقدامات را نیز دنبال کنیم تا سیاست‌گذاری‌ها از مرحله آغاز کار فراتر رفته و به نتایج ملموس در مناطق هدف منجر شود.