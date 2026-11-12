به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای الحاقیه تفاهم نامه میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و صندوق توسعه ملی منابع مالی ۲۰ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زای روستایی تخصیص می یابد.

این تفاهم‌نامه مسیر تازه‌ای برای شکوفایی اقتصادی، کارآفرینی و توسعه پایدار در روستاها و مناطق محروم هموار می‌کند.

در راستای تحقق عدالت اجتماعی، محرومیت‌زدایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان ، الحاقیه تفاهم‌نامه‌ای میان «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور» و «صندوق توسعه ملی» توسط عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس‌جمهور و خداداد غریب‌پور رئیس این صندوق منعقد و امضا شد.

به گزارش معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، بر اساس این توافق، منابع ریالی الحاقی به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط در مناطق محروم و روستایی اختصاص می یابد.

این تسهیلات در حوزه‌های کلیدی و پیشران توسعه از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، گردشگری و خدمات، حمل‌ونقل و احداث نیروگاه‌های خورشیدی تعریف شده و به متقاضیانی که از سوی معاونت توسعه روستایی تأیید و به بانک‌های عامل معرفی گردند، پرداخت خواهد شد.