جبار نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری با مشارکت استان‌های مختلف کشور در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده و کرمانشاه نیز با معرفی بخشی از قابلیت‌های مناطق روستایی و عشایری خود در این رویداد حضور یافته است.

وی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های تولیدی و فرهنگی استان افزود: این نمایشگاه فرصتی برای عرضه و معرفی محصولات کشاورزی و دامی، صنایع‌دستی، تولیدات محلی، جاذبه‌های گردشگری و جلوه‌های فرهنگی و اجتماعی زندگی روستاییان و عشایر کرمانشاه فراهم می‌کند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه با بیان اینکه ارتباط تولیدکنندگان با بازار از اهداف حضور در چنین رویدادهایی است، تصریح کرد: شرکت در این نمایشگاه می‌تواند زمینه تعامل مستقیم فعالان روستایی با خریداران و بازارهای هدف را فراهم کند و به حمایت از کارآفرینان محلی کمک کند.

نظری ادامه داد: معرفی توانمندی‌های بومی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد محلی از محورهای مهم توسعه مناطق روستایی و عشایری است و تلاش می‌شود ظرفیت‌های این بخش در سطح ملی بیشتر شناخته شود.

وی توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری و پشتیبانی از تولیدکنندگان را از رویکردهای مجموعه امور روستایی و شوراهای استانداری دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از امکانات و مزیت‌های محلی می‌تواند در مسیر توسعه پایدار این مناطق نقش مؤثری داشته باشد.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و بیش از ۴۰۰ غرفه برای معرفی ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور در نظر گرفته شده است.

غرفه استان کرمانشاه در سالن‌های ۱۰ و ۱۱ نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان بازدیدکنندگان است.