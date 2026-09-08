به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ سومین اجلاس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در محل اردوگاه فرهنگی امام خمینی برگزار شد.

علی برابری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این همایش از توسعه باراندازهای تخصصی در کنار روستابازارها به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحول در زنجیره تامین و عرضه محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: با تقویت این زیرساخت‌ها، ارتباط مستقیم میان مبادی تولید و مراکز مصرف برقرار شده و زمینه برای کاهش واسطه‌گری، جلوگیری از افت قیمت محصولات در فصل برداشت و افزایش سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول فراهم می‌شود.

وی با تشریح برنامه‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای توسعه بازار محصولات کشاورزی، اظهار کرد: احیای زنجیره تامین مستقیم، توسعه باراندازها و گسترش روستابازارها از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان در مسیر اصلاح نظام توزیع و حمایت از تولیدکنندگان است.

برابری به تجربه‌های موفق سال‌های گذشته در ایجاد ارتباط مستقیم میان تولید و مصرف اشاره و تصریح کرد: ایجاد باراندازهای تخصصی در مبادی تولید و اتصال آنها به روستابازارهای مستقر در کلان‌شهرها می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موجود در بازار محصولات کشاورزی را برطرف کند.

وی از برنامه سازمان برای تغییر کاربری بخشی از انبارهای سنتی و کم‌بازده شبکه تعاون روستایی خبر داد و اذعان کرد: این انبارها می‌توانند به قطب‌های فرآوری، بسته‌بندی و صنایع تکمیلی تبدیل شوند تا زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در نزدیک‌ترین نقطه به تولید تکمیل شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه با اشاره به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: رویکرد جدید در تنظیم بازار، حرکت از مداخلات مستقیم دولت به سمت تحریک هوشمند تقاضا، خریدهای توافقی و ارائه مشوق‌های هدفمند صادراتی است.

وی همچنین با اشاره به مصوبات اخیر هیئت دولت و پیگیری‌های انجام‌شده برای تامین نهاده‌ها گفت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با مجتمع‌های پتروشیمی، تامین و تخصیص به‌موقع کود و نهاده‌های اساسی با شرایط مناسب و قیمت مصوب برای کشاورزان سراسر کشور دنبال می‌شود.

تشکل‌ها، ظرفیت ملی برای توانمندسازی کشاورزان

برابری سازمان شبکه تعاون روستایی را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی بخش کشاورزی دانست و گفت: این شبکه با نزدیک به ۷ هزار تشکل تعاونی فعال و تحت پوشش داشتن بیش از ۸ میلیون بهره‌بردار و کشاورز، ظرفیت گسترده‌ای برای تقویت تولید، توزیع و امنیت غذایی کشور در اختیار دارد.

وی افزود: رسالت سازمان مرکزی تعاون روستایی در قبال این شبکه بر ۴ محور هدایت، حمایت، نظارت و توانمندسازی استوار است و سیاست‌گذاری‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز با تکیه بر خرد جمعی و استفاده از دیدگاه تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و مدیران استانی انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت همکاری میان سازمان مرکزی تعاون روستایی و اتاق اصناف کشاورزی ایران تاکید کرد و گفت: تسهیل حضور تشکل‌های روستایی، نظام‌های صنفی و انجمن‌های تخصصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و مراجع قانون‌گذاری، از مطالبات مهم سازمان است.