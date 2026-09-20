خطوط مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی غدیر یزد بدون قطعی آب تعمیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار اظهار کرد: در پی بروز شکستگی و نشتی در اتصالات خطوط ورودی و خروجی مخزن غدیر، عملیات تعمیر و اصلاح این خطوط با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت نیروهای عملیاتی شرکت انجام شد.

وی افزود: خط ورودی مخزن با قطر ۶۰۰ میلی‌متر و جنس GRP از ایستگاه پمپاژ شهید سلیمانی به مخزن و خط خروجی نیز با قطر ۶۰۰ میلی‌متر و جنس چدن داکتیل از مخزن به شبکه توزیع آب شهری متصل است که هر دو خط در این عملیات تعمیر شدند.

مدیرعامل آبفای یزد گفت: این عملیات در دو مرحله و با حضور ۱۴ نیروی واحدهای امداد و حوادث، آبرسانی و موتوری سنگین و با همکاری هفت اکیپ تخصصی طی حدود ۲۴ ساعت انجام شد و در این مدت تأمین آب مشترکان بدون قطعی و افت فشار ادامه داشت.

علمدار با اشاره به نقش مخزن غدیر در تأمین آب بخش‌هایی از شهر یزد افزود: بلوارهای شهید قندی، دانشگاه، صیاد شیرازی و دشتی، بخشی از محله رحمت‌آباد و محدوده میدان ابوذَر و اطلسی از مناطق تحت پوشش این مخزن هستند.

وی هزینه اجرای این عملیات را حدود ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: اعتبار تعمیر خطوط ورودی و خروجی مخزن از محل اعتبارات داخلی شرکت تأمین شده است.

مدیرعامل آبفای یزد تأکید کرد: رفع به‌موقع حوادث و انجام تعمیرات ضروری، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شبکه و جلوگیری از اختلال در تأمین آب شهروندان دارد.