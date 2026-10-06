به گزارش خبرگزاری مهر، امید رحمانی در نشست هماهنگی برگزاری سومین کنگره پیشگیری از سرطان اظهار کرد: این کنگره از دو بخش علمی و اجرایی تشکیل شده که بخش علمی آن بر ارائه مباحث تخصصی و پژوهشی و بخش اجرایی آن با محوریت همکاری با انجمن پیشگیری از سرطان مهرانه دنبال می‌شود.

وی افزود: فعالیت‌های علمی و پژوهشی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که نتایج آن در جامعه مورد استفاده قرار گیرد، از این رو تلاش شده است یافته‌های دانشگاهی در اختیار مجموعه مهرانه قرار گیرد تا از آنها در اقدامات عملی حوزه پیشگیری استفاده شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان از برگزاری جشنواره «روشنایی زیستن» همزمان با کنگره امسال خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری با استفاده از زبان هنر برگزار می‌شود.

رحمانی ادامه داد: بسیاری از یافته‌های علمی در صورت انتقال نیافتن به زبان قابل فهم برای عموم، نمی‌توانند تأثیرگذاری لازم را داشته باشند و هنر یکی از ابزارهای مؤثر برای انتقال مفاهیم علمی به جامعه است.

وی همچنین از دعوت از دو تا سه سخنران مدعو در سومین دوره کنگره خبر داد و گفت: تلاش شده است از ظرفیت استادان و صاحب‌نظرانی استفاده شود که بتوانند نتایج تحقیقات دو تا دو و نیم دهه گذشته در حوزه‌های مرتبط با پیشگیری را جمع‌بندی و ارائه کنند.

رحمانی اظهار کرد: استاد گلچین، استاد تمام گروه خاک‌شناسی دانشگاه زنجان، یکی از سخنرانان مدعو این کنگره خواهد بود و نتایج مطالعات خود درباره خاک، آلاینده‌ها و تأثیر آنها را ارائه خواهد کرد. استاد گلچین امسال به عنوان چهره ماندگار استان نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان همچنین از احتمال حضور دکتر مجیدی، رئیس پژوهشگاه جمعیت کشور، به عنوان سخنران مدعو خبر داد و گفت: با توجه به تخصص وی در حوزه فرهنگ عامه، موضوع فرهنگ‌سازی و نقش آن در پیشگیری از بیماری‌ها نیز در این کنگره مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ارسال ۸۰ مقاله به سومین کنگره

دبیر علمی سومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان نیز با تأکید بر اهمیت پیشگیری گفت: این کنگره سه سال پیش به ابتکار دانشگاه زنجان آغاز به کار کرد و اکنون سومین دوره آن برگزار می‌شود.

حشمتی افزود: این کنگره طی سال‌های گذشته در سطح کشور شناخته شده و در دوره قبل مقالاتی از نقاط مختلف ایران و همچنین خارج از کشور به دبیرخانه ارسال شد.

وی با اشاره به استقبال از سومین دوره کنگره اظهار کرد: تاکنون ۸۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده و با توجه به ادامه داشتن مهلت ارسال مقالات، این تعداد افزایش خواهد یافت.

دبیر علمی سومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان با بیان اینکه کیفیت مقالات نیز نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است، گفت: امسال بر اساس تجربه دوره‌های گذشته، ۹ محور علمی برای کنگره در نظر گرفته شده است.

حشمتی ادامه داد: تغذیه، علوم ورزشی، علوم اقتصادی و اجتماعی، مهندسی و هوش مصنوعی، علوم پایه و فناوری‌های نوین، فرهنگ‌سازی، آموزش و ترویج، علوم روان‌شناختی و سلامت روان، جغرافیا و محیط زیست و معماری و شهر سالم از محورهای علمی این دوره هستند.

وی گفت: این محورها بر اساس بررسی و دسته‌بندی مقالات سال‌های گذشته انتخاب شده‌اند و نشان‌دهنده گستردگی ابعاد پیشگیری از سرطان و ضرورت استفاده از ظرفیت رشته‌های مختلف علمی در این زمینه هستند.

حشمتی خاطرنشان کرد: فرآیند دریافت و بررسی مقالات همچنان ادامه دارد و علاقه‌مندان فرصت دارند آثار علمی خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

سومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان روزهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ آبان‌ماه در زنجان برگزار خواهد شد.