وجدانی: شاهد افزایش قابل توجه مخاطبان «جانشین» هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر وجدانی، قائم مقام بنیاد روایت فتح با اشاره به استقبال مخاطبان از فیلم سینمایی «جانشین» گفت: رسالت و مأموریت ما روایت تاریخ پرافتخار این کشور برای مخاطبان سینماست و دلیل استقبال از «جانشین» را علاقه مردم به کشور، اعتقادات و قهرمانان و پخش‌کننده فیلم دانست.

قائم مقام بنیاد روایت فتح، با اشاره به استقبال مخاطبان از فیلم سینمایی «جانشین» به تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی و کارگردانی مهدی شامحمدی گفت: ما در تولیدات گذشته نیز تلاش کرده‌ایم به بهانه معرفی یک شخصیت یا یک اتفاق تاریخی، بخشی از آنچه بر این کشور و مردم گذشته و افتخاراتی که آفریده شده را روایت کنیم.



وی ادامه داد: «جانشین» نیز درباره زندگی یک فرمانده مردمی، شجاع و بسیار داناست که در کنار ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی خود، از ویژگی‌های انسانی قابل توجهی برخوردار است. تلاش کردیم برای تولید این فیلم، بهترین عوامل سینمای ایران را انتخاب کنیم تا بتوانیم بخشی از تاریخ چند دهه اخیر ایران را به درستی روایت کنیم.



وجدانی با اشاره به ویژگی‌های قهرمان‌محور فیلم «جانشین» بیان کرد: مردم ما به دلیل ویژگی‌های فردی و اجتماعی که دارند، قهرمانان خود را دوست دارند؛ کسانی که برای این خاک، مردم و اعتقاداتشان ایثار کرده‌اند. فکر می‌کنم استقبال امروز مردم از فیلم نیز تا حد زیادی به همین موضوع بازمی‌گردد.



قائم مقام بنیاد روایت فتح با اشاره به اکران «جانشین» در جشنواره فیلم فجر، اظهار کرد: درباره اتفاقاتی که در جشنواره گذشته برای فیلم افتاد و اینکه «جانشین» نادیده گرفته شد، خیلی تمایل ندارم به گذشته بپردازم. امروز به لطف خدا و با طرح‌های مختلفی که در کشور در حال اجراست، شاهد افزایش قابل توجه مخاطبان فیلم هستیم و به نظرم دلیل اصلی این استقبال، علاقه مردم به کشورشان، اعتقاداتشان و قهرمان‌های خودشان است.



وی درباره نقش پخش‌کننده در اکران و اختصاص سانس‌های مناسب به فیلم نیز گفت: در کنار جذابیت خود فیلم، کشش داستان، بازی‌ها و تلاش عوامل فنی که یک اثر را برای نمایش آماده می‌کنند، قطعاً کمک پخش‌کننده‌ها نیز قابل توجه و مؤثر است.



وجدانی افزود: ما «بهمن سبز» را شریک راهبردی خودمان می‌دانیم. بهمن سبز و حوزه هنری از مجموعه‌های قدیمی و کارگزاران باسابقه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هستند و در سال‌های گذشته نیز همکاری‌های جدی با ما داشته‌اند. این همکاری در فیلم «جانشین» نیز میان ما به عنوان تولیدکننده و دوستان بهمن سبز به عنوان پخش‌کننده خودش را نشان داده است و از همه عزیزان بابت این همکاری تشکر می‌کنم.



وی در پاسخ به این پرسش که آیا بنیاد روایت فتح در حال حاضر پروژه دیگری با محوریت یکی از قهرمانان ملی کشور در دست تولید دارد، گفت: همان‌طور که عرض کردم، روایت قهرمانان این کشور و روایت تاریخ قهرمانانه ایران را مأموریت خودمان می‌دانیم. امسال نیز یک اثر دیگر را برای سینمای ایران در دست تولید داریم که روایتگر قصه یک قهرمان دیگر و بخشی دیگر از تاریخ این کشور خواهد بود.



قائم مقام بنیاد روایت فتح درباره زمان عرضه این اثر نیز توضیح داد: این فیلم ابتدا برای اکران در سینما در نظر گرفته شده و پس از آن به پلتفرم‌ها و در ادامه، ان‌شاءالله به تلویزیون خواهد رسید.



وجدانی درباره احتمال حضور این فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال نیز گفت: این پروژه در حال حاضر در میانه تصویربرداری قرار دارد و ان‌شاءالله تلاش می‌کنیم در جشنواره، مخاطبان را به تماشای یک فیلم خوب بنشانیم.



وی در پایان با دعوت از مخاطبان برای تماشای «جانشین» گفت: از همه مخاطبان دعوت می‌کنم اگر تاکنون «جانشین» را ندیده‌اند، حتماً به تماشای این فیلم بنشینند. قول می‌دهم که از تماشای آن راضی از سینما خارج شوند.