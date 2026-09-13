تأکید بر نقش معیشت و اقتصاد در پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

امیری اصفهانی با اشاره به دیدگاه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره نقش معیشت در پیشگیری از وقوع جرم گفت: از حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان و همه روسا و مدیران پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح باید تشکر کرد؛ چراکه از قدیم‌الایام رویکرد پیشگیری و رفتار پیشگیرانه با مدیریت در این سازمان عجین بوده است.

وی افزود: تجربه بسیار ارزشمندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح در عرصه پیشگیری به دست آمده که قابل تعمیم است و تلاش خواهیم کرد از الگوهای موفق این سازمان استفاده و آنها را به رویه‌های عمومی تبدیل کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت: آنچه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره اهمیت معیشت و مشکلات اقتصادی مطرح کردند، سخن درستی است؛ چراکه معیشت و مشکلات اقتصادی در گرایش افراد به رفتارهای هنجارآفرین یا ناهنجار تأثیر دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: اگر آحاد جامعه، چه نیروهای مسلح و چه سایر افراد، دغدغه معیشت و اقتصاد داشته باشند، به‌صورت طبیعی ابتدا گرفتار این دغدغه‌ها هستند و ذهن آنها بیشتر درگیر مسائل زندگی شخصی خواهد بود.

وی افزود: قوه مجریه با پشتیبانی مجلس شورای اسلامی باید برای رفع دغدغه‌های معیشتی در جامعه، چه درباره نیروهای مسلح که امروز بار سنگینی را بر عهده دارند و چه درباره سایر آحاد جامعه، توجه ویژه داشته باشد.

امیری‌اصفهانی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های موجود در اداره امور کشور، امیدواریم با همکاری دولت و مجلس و همراهی قوه قضاییه بتوانیم مشکلات معیشتی جامعه را به حداقل برسانیم؛ چراکه هرچه مشکلات معیشتی کاهش پیدا کند، گرایش به سمت صلاح و اصلاح در جامعه، حرکت به سمت کمال و تعالی و تکریم انسانی افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این زمینه تلاش و مطالبه‌گری خواهد کرد، چرا که کاهش زمینه‌های وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی یکی از راهبردهای جدی و مؤثر در نظام پیشگیری است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیرانه برای کارکنان و خانواده‌های نیروهای مسلح

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها و قوا در امر پیشگیری از وقوع جرم، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌تواند با برنامه‌ریزی و همچنین پیگیری موضوعات مرتبط با معیشت، حقوق و جایگاه اجتماعی کارکنان، در تقویت اقدامات پیشگیرانه نقش مؤثری ایفا کند.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با اشاره به مأموریت مشترک این سازمان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: بر اساس بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف مهم قوه قضاییه است، البته این موضوع صرفاً به قوه قضاییه اختصاص ندارد و تمام دستگاه‌ها و قوا باید برای پیشگیری از وقوع جرم پای کار باشند.

وی افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح حدود ۲۸ سال است که با تأکیدات رهبر شهید انقلاب، موضوع پیشگیری از وقوع جرم را آغاز کرده و در این زمینه موفقیت‌های فراوانی به دست آمده است.

آموزش و نظارت درون‌یگانی؛ بخشی از فرآیند پیشگیری

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه بخشی از اقدامات پیشگیرانه در داخل یگان‌ها دنبال می‌شود، گفت: در زمینه آموزش‌های درون‌یگانی و نظارت‌های درون‌یگانی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: این اقدامات مربوط به درون یگان‌هاست، اما بخشی از موضوع پیشگیری به خارج از یگان‌ها و محیط اجتماعی مربوط می‌شود و خانواده نیروهای مسلح نیز به‌عنوان بخشی از جامعه، در این حوزه قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه باید در این زمینه برنامه‌ریزی کند تا خانواده‌های نیروهای مسلح نیز همانند سایر شهروندان از برنامه‌های پیشگیرانه برخوردار باشند و خدای ناکرده به سمت ارتکاب جرم کشیده نشوند.

تاثیر توجه به معیشت نیروهای مسلح در پیشگیری از وقوع جرم

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین با اشاره به اهمیت مسائل مالی و معیشتی در پیشگیری از وقوع جرم گفت: یکی از موضوعاتی که می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم بسیار مؤثر باشد، ایجاد شغل و پرداخت دستمزد مکفی به افرادی است که مشغول به کار هستند.

وی افزود: در یک جامعه فقیر نمی‌توان انتظار داشت که همه افراد پاکدست زندگی کنند؛ به هر حال فقر می‌تواند زمینه‌های وقوع جرم را ایجاد کند.

وی با اشاره به انواع رویکردهای پیشگیری اظهار کرد: پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و اصلاح مکان‌هایی که ممکن است جرم در آنها اتفاق بیفتد و همچنین پیشگیری کیفری، از جمله حوزه‌های مهم پیشگیری هستند.

نقش معاونت اجتماعی در پیگیری مسائل معیشتی نیروهای مسلح

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با تأکید بر اهمیت پیشگیری اجتماعی ادامه داد: در حوزه پیشگیری اجتماعی باید بتوانیم حقوق و دستمزد مکفی برای افراد فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه جامعه هدف در این زمینه نیروهای مسلح هستند، گفت: ما در این راستا تلاش خود را انجام می‌دهیم، اما معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز باید کمک کند تا ارتقای حقوق، معیشت، دستمزد و جایگاه اجتماعی نیروهای مسلح در برنامه کاری قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در فرآیندهای قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی، بر ضرورت توجه به این موضوع در برنامه‌های مجلس و فرآیند بودجه‌نویسی تأکید کرد.