جلسات با فعالان اقتصادی باید از «شنیدن و گفتن» به اقدام و نتیجه برسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری‌اصفهانی صبح پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر قوه قضاییه با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کشور در شیراز گفت: باید از این جلسات خروجی مناسب بگیریم و با واقع‌گرایی، دو، سه یا پنج کار محوری و اولویت‌دار را تعیین و در یک زمان مشخص دنبال کنیم.

وی افزود: پس از تعیین این اولویت‌ها باید در زمان مقرر دوباره گرد هم بیاییم، گزارش پیشرفت اقدامات را بررسی کنیم، نقاط قوت و ضعف را بسنجیم و بر اساس آن گام بعدی را برداریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه شکل فعلی برخی جلسات ممکن است صرفاً به شنیدن و گفتن محدود شود، تصریح کرد: باید از این مرحله عبور کنیم و مطالب و دیدگاه‌های ارزشمند فعالان اقتصادی را به اقدام و نتیجه تبدیل کنیم.

امیری‌اصفهانی ادامه داد: مطالب مطرح‌شده از سوی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان ظرفیت بسیار ارزشمندی دارد و حیف است این دانش و تجربه مورد بی‌توجهی قرار گیرد.

وی با اشاره به بیش از ۴۲ سال سابقه فعالیت خود در بخش‌های مختلف نظارتی و حاکمیتی کشور گفت: در سه قوه، دفتر مقام معظم رهبری و بخش‌های مختلف حاکمیت فعالیت داشته‌ام و امروز با وجود این تجربه معتقدم هنوز بسیاری از مسائل را نمی‌دانم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد: دانش ارزشمند فعالان اقتصادی و دلسوزی آنان برای کشور و مردم نباید بدون نتیجه باقی بماند و باید از ظرفیت موجود برای ارتقای کشور استفاده کرد.

امیری‌اصفهانی همچنین خواستار تداوم نشست‌های تخصصی با حضور بخش‌های مختلف شد و گفت: آمادگی داریم هفته آینده نیز این نشست‌ها را ادامه دهیم و با اطلاع قبلی، بخش‌های دیگر را برای حضور در جلسه دعوت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بهتر است این جلسات از صبح تا عصر ادامه داشته باشد تا موضوعات به شکل پخته، جامع و کامل مطرح و بررسی شود و از مسائل بدون رسیدن به نتیجه عبور نکنیم.