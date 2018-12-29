سیاست های پیشگیری از جرایم تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد جلیلیان در نشست کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم دعاوی و اختلافات، افزایش آمار جرایم ارتکابی و روند رو به رشد پرونده های مطرح شده در دستگاه قضایی را از معضلات جدی جامعه امروز برشمرد و گفت: این حجم از پرونده ها گاهی زمینه ساز بروز مشکلاتی چه در جامعه و چه در امر قضایی می شود.

وی ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تلاش کرد با استفاده از ظرفیت نخبگان و مراکز علمی پژوهشی و همچنین با کمک اساتید ، مبدا و علت های جرم را شناسایی و با اتخاذ راهکارها، تنظیم گزارش های مدیریتی و راهبردی از وقوع جرم پیشگیری کند یا آن بزه را تا میزان زیادی کاهش دهد.

جلیلیان تاکید کرد که مجموعه اقدامات پیشگیرانه باید سازمان یافته مدیریت شود تا در نهایت بتوان به اهداف ترسیم شده دست یافت و زمینه عملیاتی شدن پژوهش ها، یافته های علمی و نظرات اساتید را در این معاونت فراهم کرد..

سرپرست مرکز مطالعات قوه قضاییه تصریح کرد: هیات اندیشه ورز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به همین منظور، کمیته تخصصی با نام کمیته پیشگیری از جرایم، دعاوی و اختلافات را تشکیل داد.

جلیلیان، اتخاذ تدابیر برای پیشگیری های اجتماعی، انتظامی، قضایی، کمک به فرایند تصمیم سازی موثر و تلاش برای شناسایی و یافتن سازوکارهای کارآمد پیشگیری از جرایم، دعاوی و اختلافات به منظور کاهش جرایم را هدف اصلی این کمیته تخصصی عنوان کرد.

به گفته وی، در این کمیته، سیاست های موثر پیشگیری از جرایم، دعاوی و اختلافات تدوین و سازو کارهای موثر پیشگیری از جرایم شناسایی می شود.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: این کمیته همچنین به فرایند تصمیم سازی در امر پیشگیری از جرایم اولویت دار کمک خواهد کرد.