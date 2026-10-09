قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۷ مهر ۱۴۰۵+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۷ مهر ۱۴۰۵ انجام شد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار می‌آید. در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ بسته‌بندی ۲۵۰ هزار تومان، گوشت گوساله منجمد یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان، گوشت منجمد گوسفندی یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بین ۲۷۰ تا ۵۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت گوشت مرغ ۲۵۰ گوشت بوقلمون بدون بسته‌بندی ۵۰۰ تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۲۷۰-۵۳۰ گوشت منجمد گوساله ۱.۵۴۵.۰۰۰ گوشت منجمد گوسفندی (ران و سردست) ۱.۵۴۵.۰۰۰ شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب ۱۰۰-۱۳۷.۵۰۰ کره ۵۰ گرمی ۵۳.۵۰۰-۶۴.۲۰۰ خامه ساده ۲۰۰ گرمی ۸۰-۱۲۰ ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب ۲۹۸ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی ۱۸۶-۲۰۳ برنج ایرانی ۳۶۰-۴۸۵ برنج خارجی ۱۵۰-۳۳۵ روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی ۳۶۲-۵۸۷ روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی ۳۴۰-۴۱۶ چای ایرانی بسته‌بندی ۴۵۰ گرمی ۷۵۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۸۹۹.۹۰۰-۱.۲۹۹.۰۰۰

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۲ درصد، گوشت گوساله با ۱۶ درصد، گوشت مرغ ۱۰ درصد، تخم مرغ (شانه حدود ۲ کیلو گرمی) ۱۲ درصد، حبوبات ۲۷ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۱ درصد، قند ۱۲ درصد و شکر ۸ درصد در هفته منتهی به ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.