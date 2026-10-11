افزایش ۴۳ درصدی تولید شیر کشور در دومین شرکت کشت و صنعت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ نشست خبری مدیرعامل دومین شرکت کشت و صنعت و دامپروری در محل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شد.

محسن مردی، مدیرعامل دومین شرکت کشت و صنعت و دامپروری از تغییر استراتژی این شرکت از «حداکثر تولید» به «حداکثر درآمد» خبر داد و تأکید کرد: با اصلاح نظام حکمرانی شرکتی، علاوه بر تسویه بخش عمده‌ای از بدهی‌های سنواتی، بهره‌وری تولید در حوزه‌های دامی و زراعی رشد چشمگیری یافته است.

وی در تشریح عملکرد و چشم‌انداز فعالیت‌های شرکت کشت و صنعت، با اشاره به جایگاه استراتژیک این مجموعه در منطقه دشت مغان اظهار کرد: این شرکت با وسعتی بالغ بر ۱۸ هزار هکتار و دارا بودن ۶ ایستگاه پمپاژ مدرن، ستون فقرات صنعت دام سنگین کشور محسوب می‌شود. ما علاوه بر زراعت و دامپروری، نقشی کلیدی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنیم؛ به‌طوری‌که ۷۰ درصد بذر ذرت مورد نیاز کشور توسط این مجموعه و شرکت‌های طرف قرارداد تأمین می‌شود؛ محصولی که در زنجیره تأمین ۲۰ میلیون تن محصولات لبنی و دامی کشور نقش مستقیم دارد.

تحول در حکمرانی و خروج از بحران

این مسئول بخش کشاورزی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در سال‌های گذشته که منجر به ایجاد ناترازی مالی در این شرکت شده بود، افزود: با استقرار تیم جدید مدیریتی از ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، دو راهبرد اساسی برای برون‌رفت از بحران اتخاذ کردیم. نخستین گام، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی بود. ما به این باور رسیدیم که تصمیم‌گیری‌های فردی و متمرکز، عامل انحراف شرکت است. لذا با احیای کمیته‌های مشورتی در بخش‌های مختلف از جمله مولدسازی و نیروی انسانی، تمامی تصمیمات خرد و کلان در قالب کارگروه‌های تخصصی اتخاذ و عملیاتی می‌شود.

وی در ادامه افزود: در سایه این مدیریت مشارکتی، موفق شدیم خسارت‌های بذری جمع‌شده در انبارها را تعیین تکلیف کرده و بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های مربوط به کشاورزان را که بیش از ۳ سال معوق مانده بود، پرداخت کنیم. در واقع ۸۸ درصد از تعهدات معوق شرکت در این حوزه تسویه شده است.

تغییر ریل از «تولید انبوه» به «تولید اقتصادی»

مردی با تأکید بر تغییر رویکرد در الگوی تولید، تصریح کرد: اولویت ما دیگر رکوردشکنی‌های ظاهری برای خوشایند سهامداران نیست، بلکه تمرکز بر «حداکثر درآمد» و «بهره‌وری» است. در همین راستا، در بخش دامپروری با کاهش ۱۴ درصدی تعداد دام، موفق شدیم تولید شیر را ۴۳ درصد افزایش دهیم که این نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری است. همچنین در بخش زراعت نیز با اصلاح الگوی کشت، با وجود افزایش ۵ درصدی تولید، درآمد این بخش بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی، شفافیت مالی را خط قرمز مدیریت جدید دانست و تاکید کرد: تمامی خریدهای شرکت از مسیر سامانه‌های رسمی دولتی و بر اساس قیمت‌های ملی انجام می‌شود. همچنین برای کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع، سیستم‌های نظارتی هوشمند در تمامی بخش‌ها مستقر شده است. به‌عنوان نمونه، تمامی تجهیزات برداشت و ماشین‌آلات به سیستم‌های ردیاب و پایش آنلاین مجهز شده‌اند تا هرگونه خسارت احتمالی در حین عملیات به حداقل برسد و هزینه‌کردها به‌صورت دقیق کنترل شود.

وی با اشاره به اشتغال‌زایی ۱۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم توسط این شرکت، اظهار کرد: مسیر پیش رو، مسیری مبتنی بر انضباط سازمانی، دانش‌بنیان کردن تولید و حفظ سرمایه‌های انسانی است تا شرکت همچنان به‌عنوان بازوی قدرتمند بخش کشاورزی کشور به مسیر خود ادامه دهد.

مولدسازی دارایی‌ها؛ موتور محرک توسعه

این مسئول بخش کشاورزی در ادامه سخنان خود با اشاره به «آزادسازی ظرفیت‌های پنهان» به عنوان بازوی اصلی توسعه، تصریح کرد: یکی از طرح‌های تعریف شده، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای از جمله توسعه ۵۰۰ هکتاری باغات و احداث باغداری نوین با اشتغال‌زایی ۴۰۰ نفر، بدون دریافت حتی یک ریال تسهیلات بانکی است. ما با اتکا به منابع داخلی و هم‌افزایی با شرکت‌های دانش‌بنیان، موفق شدیم بیش از ۸.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به چرخه تولید شرکت تزریق کنیم.

مدیرعامل دومین شرکت کشت و صنعت و دامپروری با اشاره به نقش دانش‌بنیان‌ها در بهبود بهره‌وری افزود: با بهره‌گیری از توان نخبگان و تغییر رویکرد در مدیریت منابع، توانستیم بدون نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری‌های سنگین، ظرفیت تولید شرکت را تا ۲۰ درصد افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: با پیاده‌سازی سیستم‌های نظارتی هوشمند و فنی، علاوه بر کنترل دقیق فرآیندهای تولید، موفق شدیم هزینه‌های عملیاتی را تا ۲۰ درصد کاهش دهیم؛ اقدامی که مستقیماً به بهبود حاشیه سود شرکت منجر شده است.

اصالت «جریان نقد» بر «شاخص بورس»

مردی در خصوص تحولات اخیر در بازار سرمایه و رشد ۱۴۳ درصدی قیمت سهام این شرکت (از ۱۹۷۰ به ۴۸۰۰ تومان) گفت: اگرچه رشد ارزش بازار شرکت مورد توجه سهامداران است، اما دغدغه اصلی تیم مدیریتی، پایداری سود و تبدیل آن به «پول نقد» برای استفاده در سرمایه‌گذاری‌های مولد است. ما به دنبال رکوردسازی‌های مقطعی نیستیم؛ بلکه «تداوم سودآوری» و ارتقای کیفیت جریان نقد، معیار سنجش عملکرد ماست.

سه محور اصلی عبور از «دوران ناترازی»

وی گفت: در این مرحله از فعالیت‌های شرکت از بحران عبور کرده‌ایم و شاخص‌های مالی و مدیریتیِ سه سال اخیر نشان می‌دهد که ناترازی‌های گذشته مرتفع شده و شرکت وارد دوره تثبیت شده است.

این فعال بخش کشاورزی افزود: فصل رشد سودآوری آغاز شده و تمرکز از «مهار بحران» به «ارتقای کیفیت سود» تغییر یافته است. همچنین راهبرد نهایی؛ مولدسازی به معنای واقعی است. برای جلوگیری از بازگشت به بحران‌های گذشته، راهی جز «مولدسازی» وجود ندارد. باید تأکید کنم که برداشت ما از مولدسازی، «فروش دارایی» نیست؛ بلکه هدف، «بهره‌برداری حداکثری» از امکانات و ظرفیت‌های پنهان موجود برای کسب درآمد بیشتر است.