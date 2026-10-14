قیمت عمده میوه و سبزیجات این هفته تعیین شد+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی اعم از انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات را برای هفته جاری (۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد.

در ادامه قیمت برخی از محصولات در میادین میوه و تره بار آمده است.

هر کیلوگرم بادمجان دلمه ۵۰، بادمجان قلمی ۷۹، بادمجان لامپی ۱۰۵، پیاز سفید ۶۹، پیاز زرد ۶۹، پیاز قرمز ۶۹، انواع پیاز ریز ۳۵، خیار رسمی ۵۸، خیار سالادی ۲۸، خیار کوتاه بذر اصفهانی ۴۴، خیار گلخانه‌ای ۵۳، ذرت شیرین ۸۳، زنجبیل تازه ۴۹۰، سبزی پاک کرده ۱۴۳، سیب زمینی ۷۸، سیب زمینی ریز ۴۰، سیر تازه بدون برگ ۱۳۹، سیر خشک ۱۹۵، شلغم ۶۸، انواع فلفل تند ۱۲۹، فلفل دلمه رنگی ۹۰، فلفل دلمه سبز ۹۵، انواع فلفل شیرین ۱۲۹، کاهو پیچ ۵۰، کاهو رسمی پاک کرده ۵۰، کدو مسمایی ۷۹، کدو حلوایی ۴۹، کرفس ۶۵، کلم (کاهو چینی) ۳۵، کلم بروکلی ۹۵، کلم سفید ۳۵، کلم قرمز ۶۹، گل کلم ۷۲، گوجه فرنگی گلخانه‌ای ۵۷، گوجه فرنگی بوته رس ۵۷، گوجه فرنگی گیلاسی ریز ۹۵، لوبیا سبز قیطونی ۹۹، لیمو ترش سنگی ۲۳۵، لیمو ترش مینابی ۲۸۹ و هویج فرنگی و ایرانی ۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در این بازار هر کیلوگرم انواع آلو ۱۲۰، انار ۱۲۰، انجیر سیاه ۱۴۵، انگور بی‌دانه سفید ۱۶۰، انگور بی‌دانه قرمز و سیاه ۱۷۰، به ۸۰، خرمالو ۸۵، شلیل شمس ۱۹۰ و زالزالک ۲۴۰ هزار تومان خریدوفروش می‌شود.

بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش می‌رسد. جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی به شرح زیر است.