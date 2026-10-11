به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ همایش تخم‌مرغ به مناسبت روز جهانی این محصول پروتئینی با حضور معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در محل هتل المپیک برگزار شد.

محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، با اشاره به پیشرفت‌های زیرساختی در صنعت تخم‌مرغ کشور، از تأسیس شرکت پشتیبانی صنایع میهن خبر داد و عنوان کرد پذیره‌نویسی پروژه کلان «شهر تخم‌مرغ» به زودی آغاز می‌شود.

مرادی در تشریح جزئیات این پروژه اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، تلاش کردیم با بهره‌گیری از دانش روز دنیا در حوزه مهندسی مالی و با هدف تکمیل زنجیره ارزش، پروژه شهر تخم‌مرغ را عملیاتی کنیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در مسیر اخذ مجوزها که با همکاری‌های لازم در کمتر از یک ماه محقق شد، افزود: این شهرک در منطقه‌ای استراتژیک میان قم و کاشان واقع شده که بیش از ۶۵ درصد تولید تخم‌مرغ کشور را در شعاع ۲۵۰ کیلومتری خود جای داده است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره مشخصات این پروژه تصریح کرد: با تملک زمین‌های مجموعاً ۳۰ هزار متر مربعی، طراحی زنجیره کامل از نگهداری و جمع‌آوری تا بسته‌بندی و فرآوری (شامل خط پاستوریزاسیون و پودر تخم‌مرغ) نهایی شده است. تاکنون ۱۷۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده و پیش‌بینی می‌شود برای تکمیل نهایی، به سرمایه‌گذاری در حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان (همت) نیاز باشد.

فرصت دوماهه برای پذیره‌نویسی

مرادی با تأکید بر شفافیت اقتصادی و مشارکت حداکثری فعالان این صنعت، اعلام کرد: شرکت پشتیبانی صنایع میهن دو هفته پیش به ثبت نهایی رسید. با وجود مذاکرات موفق با سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی و خارج از صنف، در یک اقدام راهبردی، اولویت واگذاری سهام این پروژه را به اعضای صنف اختصاص داده‌ایم.

وی افزود: فرصت دوماهه‌ای برای پذیره‌نویسی و خرید سهام در نظر گرفته شده است و در این بازه زمانی، به هیچ عنوان مشارکت‌کننده خارج از صنف پذیرفته نخواهد شد. این یک اتمام حجت با صنعت برای بهره‌مندی از این فرصت سرمایه‌گذاری است.

مدیرعامل اتحادیه میهن با اشاره به ظرفیت ۱۷۹ میلیون قطعه‌ای صنعت مرغ تخم‌گذار کشور گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، قیمت هر سهم بر مبنای ظرفیت پروانه‌ها، ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان به ازای هر قطعه مرغ تعیین شده است؛ به این معنا که برای یک واحد ۱۰۰ هزار قطعه‌ای، مبلغ مشارکت حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

مرادی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت تولیدکنندگان صنعت طیور، این پروژه بتواند علاوه بر ارتقای بهره‌وری در صنعت طیور، به عنوان نمونه‌ای موفق از مهندسی مالی در بنگاه‌های اقتصادی کشور مطرح شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم وحدت رویه میان تولیدکنندگان خرد و کلان، از «مهندسی مالی» به عنوان تنها راهکار پایدار برای عبور از نوسانات اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش این صنعت یاد کرد.

وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرو مانند اسپانیا در صنعت طیور، گفت: در برخی کشورها،قدرت مالی بخش طیور به سطحی رسیده است که عملاً توانسته‌اند به دولت وام پرداخت کنند. در کشور ما نیز با تکیه بر گردش مالی عظیم این صنعت (۳ همت به طور روزانه)، امکان دستیابی به چنین جایگاهی وجود دارد؛ مشروط بر اینکه از پراکنده‌کاری پرهیز کرده و منابع مالی‌مان را به درستی هدایت کنیم.

این مسئول صنفی با اشاره به آمار قابل تأمل گردش مالی این صنعت، افزود: گردش مالی روزانه صنعت طیور کشور، با بانک‌های بزرگ برابری می‌کند. جای تأمل است که ما از گردش مالی خودمان برای نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی استفاده نکنیم و در صف انتظار برای تسهیلات گران‌قیمت بانکی بمانیم، در حالی که بانک‌ها از همین منابع، سودهای کلان کسب می‌کنند.

ایجاد «هاب‌های ملی» برای تضمین امنیت غذایی

مرادی ضمن تأکید بر اینکه پروژه «شهر تخم‌مرغ» تنها یک آغاز است، تصریح کرد: مطالعات دانشگاهی صورت گرفته بر روی این پروژه، متضمن موفقیت آن است. با توجه به وسعت جغرافیایی کشور، نیاز داریم که در آینده دو تا سه هاب مشابه (شهر تخم‌مرغ) در نقاط دیگر داشته باشیم. این شهرک‌ها می‌توانند بیش از ۶۰ درصد تولید کشور را پوشش داده و بازوی قدرتمندی برای تنظیم بازار و امنیت غذایی کشور باشند.

وی درباره مزایای این رویکرد برای تولیدکنندگان و دولت اظهار کرد: این هاب‌ها از دو منظر حائز اهمیت هستند؛ نخست، فراهم‌سازی بستری پایدار برای تولیدکنندگان که نوسانات بازار را به حداقل می‌رساند و دوم، کمک به سیاست‌گذاران برای تأمین امنیت غذایی و معیشت مردم با کمترین چالش ممکن.