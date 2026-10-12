به گزارش خبرنگار مهر، اختلاط برنج ایرانی با خارجی و فروش آن به نام برنج ایرانی همواره یکی از گلایه مصرف‌کنندگان بوده است. امروز اختلاط برنج ارزان‌قیمت ایرانی با برنج گران‌قیمت ایرانی نیز معضل دیگری است که شاید برندسازی گره‌گشا چالش‌های موجود در بازار این محصول پرمصرف داخلی باشد.

احمد جابریان، رئیس هیئت‌مدیره کانون برنج ایران، ضمن تبیین چالش‌های بنیادین زنجیره تأمین برنج در کشور، نسبت به ترفندهای موجود در بازار و عدم حمایت از برندهای با کیفیت انتقاد کرد.

وی نبود نظارت دقیق بر محتوای بسته‌بندی‌ها و عدم تخصیص بودجه‌های هدفمند برای حمایت از برندهای برنج ایرانی را از عوامل اصلی آسیب به این صنعت دانست.

برنج وارداتی در بسته‌بندی ایرانی

این مسئول صنفی با اشاره به وضعیت بازار برنج به خبرنگار مهر، گفت: متأسفانه در بازار امروز، بسیاری از محصولاتی که با نام برنج ایرانی عرضه می‌شوند، محتوایی مغایر با آنچه روی بسته‌بندی درج ‌شده دارند. در شرایط حساس فعلی، بخشی از برنج وارداتی با هدف تعدیل قیمت وارد کشور می‌شود.

وی با اشاره به شیوه تقلب در عرضه محصولات، افزود: در برخی موارد، برنج وارداتی به صورت ۱۰۰ درصد، در کیسه ایرانی و به نام برنج ایرانی فروخته می‌شود و متاسفانه اندک بازدید و بازرسی‌های نهادهای نظارتی تا کنون نتوانسته بازدارنده این سطح از تقلب باشد.

حمایت از زنجیره تأمین و استراتژیک مدیریت بازار

جابریان در ادامه با اشاره به مسئله برندسازی، گفت: عدم حمایت از برندها، یکی از بزرگترین آفات کسب‌وکار برنج در کشور است. برندسازی یعنی تحمل هزینه‌های کیفیت و پذیرش نظارت‌های سختگیرانه که متاسفانه در عمل، حمایت‌های لازم انجام نمی‌شود.

رئیس کانون برنج ایران با بیان اینکه هدف ما حفظ و توسعه منافع عادلانه در تمام زنجیره است؛ از کشاورز و تولیدکننده گرفته تا کارخانه‌دار و توزیع‌کننده، تصریح کرد: هدف تقسیم منصفانه منافع در زنجیره است تا ضمن ایجاد تولید پایدار، حقوق مصرف‌کننده نیز حفظ شود.

عامل اصلی گرانی؛ «بازی با قیمت پایه» توسط واسطه‌ها

جابریان با تحلیل علت افزایش قیمت‌های اخیر، به پدیده «دست‌کاری قیمت پایه» توسط واسطه‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی گرانی، موضوعاتی نظیر اختلاط در بازار است. وقتی یک محصول با قیمت پایه مشخص عرضه می‌شود، واسطه‌ها با ایجاد تقاضای کاذب و عمدتا جهت مصارف اختلاط، قیمت پایه را بالا می‌برند. این رفتارها باعث می‌شود محصول اصلی از دسترس مردم خارج شده و قیمت‌ها به طور کاذب افزایش یابد.

این مسئول صنفی تاکید کرد: تا زمانی که نظارت بر این فرآیند و ساماندهی بازار محکم نشود، کنترل قیمت‌ها دشوار خواهد بود.