قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به اول آبان ۱۴۰۵+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به اول آبان ۱۴۰۵ انجام شد.
در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۶۰ هزار تومان، گوشت گوساله منجمد یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان، گوشت منجمد گوسفندی یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان و هر شانه تخممرغ ۳۰ عددی بین ۴۵۰ تا ۵۴۰ هزار تومان به فروش میرسد.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار آمده است. (قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.)
قیمت کالاهای اساسی
|کالاهای اساسی
|قیمت
|گوشت مرغ
|۳۶۰
|گوشت بوقلمون بدون بستهبندی
|۵۰۰
|تخممرغ (شانه ۳۰ عددی)
|۴۵۰-۵۴۰
|گوشت منجمد گوساله
|۱.۵۴۵.۰۰۰
|گوشت منجمد گوسفندی (ران و سردست)
|۱.۵۴۵.۰۰۰
|شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب
|۱۰۰-۱۳۷.۵۰۰
|کره ۵۰ گرمی
|۵۴.۹۰۰-۶۴.۲۰۰
|خامه ساده ۲۰۰ گرمی
|۱۱۵-۱۳۰
|ماست دبهای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب
|۲۸۵
|پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی
|۱۸۶-۲۰۳
|برنج ایرانی
|۴۹۰-۵۵۰
|برنج خارجی
|۲۱۰-۳۸۰
|روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی
|۳۵۰-۵۸۷
|روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی
|۳۷۷.۵۰۰-۵۳۸.۰۲۰
|چای ایرانی بستهبندی ۴۵۰ گرمی
|۷۵۰-۷۹۹
|چای خارجی ۵۰۰ گرمی
|
۱.۴۴۹.۹۰۰-۱.۲۹۹.۰۰۰
نظر شما