قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به اول آبان ۱۴۰۵+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به اول آبان ۱۴۰۵ انجام شد.

در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۶۰ هزار تومان، گوشت گوساله منجمد یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان، گوشت منجمد گوسفندی یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بین ۴۵۰ تا ۵۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار آمده است. (قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.)

قیمت کالاهای اساسی