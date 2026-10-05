به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست‌های واصله جهت واردات زنجبیل تازه از مبدأ کشورهای برزیل و پرو ذیل کدهای تعرفه گمرکی ۰۹۱۰۱۱۱۰ و ۰۹۱۰۱۱۹۰، ارزیابی‌های تخصصی و تحلیل خطر قرنطینه‌ای بر روی این محموله‌ها انجام و ضوابط ورود آن به کشور تعیین شد.

بر اساس این بررسی‌ها، واردات زنجبیل تازه از کشورهای مذکور در زمره کالاهای با «ریسک قرنطینه‌ای متوسط» طبقه‌بندی شده و واردات آن با رعایت کامل شرایط قرنطینه‌ای اعلامی در درگاه اینترنتی سازمان حفظ نباتات و انجام بررسی‌ها و بازدیدهای کارشناسان قرنطینه گیاهی در مرزهای ورودی و گمرکات ترخیص‌کننده مجاز اعلام شده است.

همچنین در راستای تسهیل و تسریع تشریفات تجاری، فرآیند ثبت سفارش این محصول در سامانه جامع تجارت نیازی به ارجاع پرونده به سازمان حفظ نباتات ندارد و واردکنندگان تنها ملزم هستند در زمان ترخیص کالا، پرونده محموله را جهت بازدید و تأیید نهایی به کارشناسان قرنطینه مستقر در گمرک ورودی ارجاع دهند.