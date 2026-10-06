به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ نشست خبری رئیس سازمان دامپزشکی کشور به مناسبت روز ملی دامپزشکی در محل این سازمان برگزار شد.

وحید صالحی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این نشیت، گفت: در برخی اقدامات سازمان دامپزشکی کشور در تامین سلامت جامعه گاهی این عملکرد تقابل با مردم تعبیر می‌شود که در این زمینه باید اطلاع‌رسانی شود.

وی افزود: سازمان دامپزشکی در جایگاهی قرار دارد که وظیفه‌اش حمایت از تولید با محوریت سلامت است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیگیری‌ها در تامین فرآورده‌های خام دامی در داخل و واردات انجام می‌شود، ادامه داد: سازمان علاوه‌بر نظارت بر تولیدات دامداری‌های کشور، در واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برای مصرف دامداری ها و مرغداری‌ها ترخیص با تاخیر همراه است که برای تایید سلامت این محصولات است.

صالحی تصریح کرد: ما انتظار داریم اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اصناف که وظیفه واردات کالاهای مورد نیاز حوزه کشاورزی را برعهده دارند باید در حوزه سلامت اطلاع‌رسانی کنند تا اگر در جایی به شکل قهری در واردات برخورد می‌کند برای تضمین و اهمیت سلامت مردم است.

طرح ایجاد سازوکار قانونی برای پرورش و کشتار «تکسمیان»

رئیس سازمان دامپزشکی کشور بر ضرورت تعریف فرایندهای قانونی و استانداردهای بهداشتی برای ورود به حوزه تولید و استحصال محصولات تکسمیان که برخی اقلیت‌ها دینی دنبال آن هستند، گفت: در حال حاضر هیچ واحد مجاز پرورش یا کشتارگاه بهداشتی برای تکسمیان در کشور فعالیت نمی‌کند، اما در ۳ استان کشور با متقاضیانی روبرو هستیم.

وی ضمن تبیین رویکرد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی در قبال متقاضیان، اظهار کرد: سازمان دامپزشکی طبق وظایف قانونی خود، در حال بررسی و مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است تا «سازوکار قانونی و فرایند سازمانی» مشخصی برای خدمت‌رسانی به متقاضیان این حوزه تعریف شود.

ضرورت تعریف استاندارد برای ورود به بازار

صالحی با اشاره به نیاز به شفافیت در فرآیند تولید و عرضه تک‌سمیان، تأکید کرد: اگر متقاضیانی قصد تأسیس واحدهای پرورش تکسمیان یا کشتارگاه‌های مجاز را داشته باشند، باید دقیقاً طبق قانون و با رعایت استانداردهای بهداشتی فعالیت کنند. هدف ما این است که مسیر برای تولیدکننده هموار شود تا از همان ابتدا مشخص باشد که چه فرایندی باید طی شود و در هنگام عرضه محصول به مشتری، نوع دام و ویژگی‌های آن به شفافیت کامل اعلام گردد.

وی با اشاره به تجربه‌های پیشین در این حوزه افزود: پیش از این نیز تلاش‌هایی برای پیگیری تولید شیر و گوشت تکسمیان صورت گرفته بود که با تکیه بر مجوزهای قانونی و پاسخگویی به مشتریان، امکان‌پذیر شد. اکنون هدف سازمان این است که این روند را به صورت یکپارچه و صنعتی (مشابه واحدهای پرورش گوساله، گوسفند یا مرغداری) مدیریت کند.

پاسخ به ابهامات فضای مجازی و شفاف‌سازی وضعیت موجود

رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه به واکنش نسبت به انتشار اخباری در فضای مجازی پرداخت و گفت: پیشنهاد ما همواره این بوده که پاسخگویی به پرسش‌ها و ارائه بیانیه‌ها، از طریق مراجع رسمی و پیش از انتشار شایعات در فضای مجازی صورت گیرد تا از ایجاد پرسش‌های بی‌پاسخ جلوگیری شود.

صالحی با اشاره بر پتانسیل اقتصادی این حوزه تصریح کرد: باید تاکید کرد که در حال حاضر، هیچ واحد مجاز پرورش یا کشتارگاه بهداشتی برای تکسمیان در داخل کشور وجود ندارد. با این حال، با حجم بسیار بالای تقاضا و متقاضیان روبرو هستیم. این حوزه تنها محدود به مصرف داخلی نیست؛ بلکه بازار هدف گسترده‌ای دارد و از نظر پتانسیل صادرات شیر، گوشت و فرآورده‌های خوراکی و غیرخوراکی تکسمیان، فرصت‌های بسیار ارزشمندی پیش روی کشور قرار دارد که با تدوین سازوکارهای قانونی، قابل بهره‌برداری خواهد بود.

ماجرای عرضه گوشت مرغ تاریخ گذشته چیست

در پی انتشار اخبار و شایعات مبنی بر ورود مقادیر گسترده مرغ تاریخ‌گذشته به بازار مصرف، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با ارائه گزارش‌های مستند و تحلیل داده‌های استانی، به رفع ابهامات موجود پرداخت.

وی با رد اظهارات بزرگ‌نمایی شده در فضای مجازی، تاکید کرد که تمامی فرآیندهای توزیع و مصرف این محموله‌ها تحت نظارت دقیق سازمان‌های هم‌گروهی از جمله سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی توضیح داد: در سال گذشته، پیش از تغییر شرایط بازار، حجم ذخایر مرغ منجمد شرکت پشتیبانی حدود ۲۰۵۰۰ تن بود. با تغییر شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت، سرعت عرضه این کالا با چالش مواجه شد. اما برخلاف آنچه در فضای مجازی با بزرگ‌نمایی مطرح شده، واقعیت این است که از این حجم، حدود ۱۵ هزار تن به سرعت روانه بازار شده و تنها حدود ۵۴۰۰ تن از این محموله باقی مانده بود که تاریخ مصرف آن‌ها به محدوده یک تا سه ماه نزدیک شده بود.

وی در ادامه تاکید کرد: برخلاف تصور عمومی، این کالاها به هیچ عنوان به صورت مستقیم و بدون بازبینی، وارد چرخه عرضه در خرده‌فروشی‌ها و واحدهای مصرف مستقیم نمی‌شوند.

وی افزود: بر اساس تصمیمات کارگروه فنی و بهداشتی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، این محموله‌ها پس از انجام آزمایش‌های دقیق و تایید سلامت، تنها در دو مسیر مجاز قرار می‌گیرند:

۱. واحدهای تولید فرآورده‌های گوشتی: جایی که کالا تحت فرآیندهای حرارتی و صنعتی قرار می‌گیرد.

۲. مراکز عمده مصرف صنعتی: که دارای نظارت مستقیم دامپزشک و مسئول فنی سازمان غذا و دارو هستند.

رئیس سازمان دامپزشکی با توضیح علمی درباره نحوه تضمین سلامت این محصولات، خاطرنشان کرد: استفاده از فرآیندهای صنعتی، خطای انسانی و بیولوژیک را به حداقل می‌رساند. در فرآیند تولید فرآورده‌های گوشتی حرارت‌دیده، کالا تحت فشار و دمای بالا قرار می‌گیرد که منجر به از بین رفتن تمامی میکروارگانیسم‌ها و عوامل بیماری‌زا می‌شود. این یک استاندارد علمی برای سلامت است. همچنین، نظارت بر این زنجیره تنها محدود به یک نهاد نیست؛ بلکه ترکیبی از نظارت‌های سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو و سازمان حفظ نباتات در تمامی مراحل از ورود به واحد صنعتی تا فرآوری نهایی، به صورت هم‌افزا اعمال می‌شود.

صالحی با تاکید بر مسئولیت‌پذیری سازمان در برابر دغدغه‌های مردم و نهادهای قضایی، تصریح کرد: ما با دریافت گزارش‌های مستند از تمامی استان‌ها، تمامی ارقام و تحلیل‌ها را به نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی ارائه کرده‌ایم. هدف ما شفاف‌سازی این است که بدانید هیچ محصول مشکوکی بدون تاییدیه آزمایشگاهی و بدون طی کردن چرخه‌ سلامت، به سفره مردم نخواهد رسید و از این محموله ۵۴۰۰ تن گوشت مرغ با تمام آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه‌های مرجع تنها ۲۷ تن اجازه مصرف نیافت.