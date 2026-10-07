دومین نکوداشت « امیر پازواری» در بابلسر برگزار شد

خاطره مقدس زاده بخشدار رودبست شهرستان بابلسر در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین نکوداشت امیر پازواری با رویکرد تقویت نشاط اجتماعی، احیای فرهنگ بومی و محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی روستاهای این بخش خبر داد.

بخشدار رودبست شهرستان بابلسر، با اشاره به برگزاری دومین نکوداشت امیر پازواری اظهار کرد: بخش رودبست دارای ۳۲ روستا و یک شهر به نام هادی‌شهر است و امسال تصمیم گرفتیم با توجه به همزمانی روز روستا در ۱۵ مهرماه و روز امیر پازواری در ۱۶ مهرماه، برنامه نکوداشت امیر پازواری را با رویکردی متفاوت نسبت به سال گذشته برگزار کنیم.

وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این برنامه، افزایش نشاط اجتماعی در روستاها، حفظ و اعتلای فرهنگ بومی و محلی منطقه و ارج نهادن به مقام امیر پازواری، عارف و شاعر نامدار منطقه بود.

بخشدار رودبست ادامه داد: با توجه به اینکه تلاش داشتیم از ظرفیت تمامی روستاهای بخش استفاده کنیم، از روستاهای مختلف دعوت شد تا میزبانی برنامه‌های نکوداشت را برعهده بگیرند و در مدت حدود دو هفته، این آیین در ۶ روستای بخش رودبست برگزار شد.

پیوند نکوداشت امیر پازواری با بازی‌های بومی و محلی

مقدس‌زاده با اشاره به برگزاری بازی‌های بومی و محلی در حاشیه برنامه‌های نکوداشت گفت: تصمیم گرفتیم بازی‌های بومی و محلی را در کنار نکوداشت امیر پازواری قرار دهیم تا ضمن پررنگ کردن نام و شعر امیر، نسل نوجوان و جوان نیز با فرهنگ، آیین‌ها و سنت‌های منطقه آشنا شوند.

وی تصریح کرد: در مازندران حدود ۴۵۰ بازی بومی و محلی شناسایی شده است، اما امروز بسیاری از نوجوانان بیشتر درگیر تلفن همراه، اینترنت و فضای مجازی هستند. برگزاری این بازی‌ها فرصتی بود تا کودکان و نوجوانان بار دیگر با بخشی از فرهنگ غنی و میراث ناملموس منطقه خود ارتباط برقرار کنند.

بخشدار رودبست گفت: استقبال مردم از این بخش بسیار چشمگیر بود و افراد در سنین مختلف، از کودکان و نوجوانان گرفته تا جوانان، بزرگسالان و حتی سالمندان، در بازی‌ها حضور پیدا کردند. برخی از سالمندان نیز با وجود کهولت سن و در حالی که عصا به دست داشتند، خود را به محل برگزاری برنامه رساندند و در این رویداد مشارکت کردند.

وی افزود: بازی‌های بومی و محلی برای بانوان و آقایان نیز به صورت جداگانه طراحی و اجرا شد و همین موضوع موجب شد فضای شاد و پرنشاطی در روستاها شکل بگیرد.

شناسایی استعدادهای فرهنگی در روستاها

مقدس‌زاده با اشاره به بخش‌های هنری این برنامه‌ها اظهار کرد: در کنار بازی‌های بومی، اجرای موسیقی سنتی، امیری‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی نیز برگزار شد و اتفاق جالبی که در جریان این برنامه‌ها رخ داد، شناسایی استعدادهای مختلف در میان مردم روستاها بود.

وی ادامه داد: در جریان این برنامه‌ها، امیری‌خوان‌های نوجوان دختر و پسر، افراد مسن و استعدادهای مختلف هنری شناسایی شدند که ظرفیت بسیار خوبی برای معرفی و حمایت در برنامه‌های فرهنگی آینده هستند.

بخشدار رودبست همچنین از شناسایی یک استعداد نقاشی در یکی از روستاها خبر داد و گفت: یک دختر نوجوان در جریان مراسم، تصویری از امیر پازواری را در همان محل و همزمان با برگزاری برنامه نقاشی کرد و تا پایان مراسم روی این اثر کار کرد. قرار است این اثر هنری نیز در مراسم اصلی نکوداشت در تالار پارسیان به نمایش گذاشته شود و این هنرمند نوجوان نیز در آن برنامه حضور داشته باشد.

بازارچه صنایع دستی و غذاهای سنتی

مقدس‌زاده افزود: یکی دیگر از بخش‌های برنامه، برپایی بازارچه‌های صنایع دستی و عرضه غذاها و شیرینی‌های سنتی بود که با استقبال مردم همراه شد.

وی گفت: در این بازارچه‌ها غذاهای محلی همچون آش دوغ، آش ترش، پته، بهاردانه و کماج عرضه شد و هدف این بود که در کنار معرفی شخصیت امیر پازواری، بخشی از آیین‌ها، هنرها، صنایع دستی و خوراک‌های سنتی منطقه نیز برای نسل امروز معرفی و احیا شود.

بخشدار رودبست با اشاره به یکی از ابتکارات امسال در ستاد نکوداشت امیر پازواری اظهار کرد: امسال برای نخستین‌بار طرح «مشعل دانایی امیر» را اجرا کردیم. این مشعل نماد دانش و آگاهی امیر پازواری است و در هر روستایی که مراسم نکوداشت برگزار شد، توسط منتخبان و نمایندگان همان روستا حمل شد.

وی افزود: در مراسم اصلی نکوداشت که روز جمعه در تالار پارسیان برگزار می‌شود، این مشعل وارد تالار خواهد شد و در آتشدان قرار می‌گیرد. روشن شدن این مشعل نمادی از این پیام است که دانش، اندیشه و فرهنگ امیر پازواری همواره شعله‌ور خواهد ماند و سینه‌به‌سینه و نسل‌به‌نسل به آیندگان منتقل خواهد شد.

مقدس‌زاده در پایان با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامه‌های امسال گفت: میزان مشارکت و رضایتمندی مردم در روستاها بسیار بالا بود و حضور اقشار مختلف نشان داد که اگر برنامه‌های فرهنگی با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و مشارکت خود مردم برگزار شود، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت هویت محلی و انتقال فرهنگ به نسل‌های آینده داشته باشد