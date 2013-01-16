دهه فجر امسال زمینه ساز حضور گسترده مردم در انتخابات سال آینده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه گرامیداشت ستاد دهه فجر بخش آسارا با حضور بخشدار و اعضای ستاد در آسارا تشکیل و کمیته های ذیربط با عضویت اعضا انتخاب شدند.



بخشدار آسارا در این جلسه اظهار داشت: انقلاب اسلامى در همه‏ ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سیاسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسیار بلندى براى مردم و دولت ترسیم کرده و این اهداف عمدتا مأخوذ از قرآن و سنت بوده که در کلام امام خمینى (ره) و شعارهاى مردم متجلى شده‏اند.

محس محمدی گفت: این اهداف یکى از بهترین ملاک‏ها براى سنجش وضعیت کنونى نظام و ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى هستند.



وی تاکید کرد: برنامه های سی و چهارمین فجر انقلاب اسلامی باید با شکوه تر از سنوات گذشته در سطح بخش اجرا شود چرا که مراسم دهه فجر امسال باید زمینه ساز حضور گسترده مردم در انتخابات سال آینده باشد.



وی افزود: مسئولان کمیته ها و کارگروه های تخصصی ستاد دهه فجر بخش باید زمینه نقش آفرینی خودجوش و مشارکت گسترده مردم، به ویژه نسل جوان را در برگزاری شایسته تر آیین های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فراهم کنند.



بخشدار آسارا ابراز امیدواری کرد با تمهیدات اندیشیده شده برنامه های دهه فجر امسال باشکوهتر از سال های گذشته برگزار شود.



همچنین مقرر شد سه کمیته در قالب کمیته فرهنگی شامل روابط عمومی و امور ایثارگران بخشداری، اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بسیج بخش با محوریت بخشداری؛ کمیته پشتیبانی شامل شهرداری و شورای اسلامی شهر آسارا، شورای اسلامی بخش با محوریت شهرداری و کمیته امنیتی شامل بخشداری، کلانتریها، بسیج، پلیس راه با محوریت بخشداری اجرای برنامه های دهه فجر را بر عهده بگیرند.

حمل مشعل نورافشانی دهه فجر توسط اسکی باز بومی آسارا



بازدید از خانواده شهدای روستاهای بخش، معرفی و تجلیل از نمونه های بهره برداران بخش کشاورزی و دامداری، تشکیل ستاد فرعی روستاها به محوریت دهیاران، هماهنگی برای اعزام کاروان به مرقد مطهر حضرت امام (ره)، غبارروبی و تعویض پرچم گلزار شهدای روستاها و شهر آسارا، برگزاری مسابقات ورزشی و تجلیل از مربیان ورزشی و حمل مشعل و نورافشانی در شب 22 بهمن توسط اسکی بازان بومی و مرکز مقاومت بسیج در پیست بین المللی دیزین با هماهنگی مدیر پیست و فرمانده مرکز مقاومت بسیج از جمله برنامه های پیش بینی شده برای بزرگداشت دهه فجر در بخش آسارا است.