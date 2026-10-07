به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه در برنامه زنههه۹ده در مسیر توسعه شبکه سبلان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی استان اردبیل که تکمیل آن مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار داشت، پس از ۲۲ سال به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی افزود: سال گذشته حدود ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص یافت و با تکمیل پروژه راه‌آهن، سوت قطار سرانجام در استان اردبیل به صدا درآمد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به طرح بیمارستان نجف‌زاده اردبیل، ادامه داد: این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود اما پیشرفت مناسبی نداشت و در بازدید امروز مشاهده شد که پروژه دوباره فعال شده و امیدواریم طی یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

قائم‌پناه با اشاره به تسهیلات بانکی مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای استان مصوب شد و اردبیل در جذب این تسهیلات در بین استان‌های کشور رتبه نخست را کسب کرده است که این امر با تلاش استاندار و مسؤولان استان محقق شده و می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری کمک کند.

وی همچنین درباره طرح تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل اظهار کرد: با نصب تجهیزات به‌روز واردشده از آلمان، این طرح می‌تواند ظرفیت تصفیه فاضلاب اردبیل را ارتقا دهد و خدمات مطلوب‌تری در این حوزه ارائه کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان بیان کرد: در ادامه سفر، فردا نیز طرح‌های مهم دیگر استان اردبیل مورد بازدید و پیگیری قرار خواهد گرفت.

