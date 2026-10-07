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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

۲۰هزار میلیارد تومان اعتبارسفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل محقق شده است

۲۰هزار میلیارد تومان اعتبارسفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل محقق شده است

اردبیل- معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: در سفر شهریور سال گذشته رئیس‌جمهور به استان اردبیل حدود ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های مختلف مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه در برنامه زنههه۹ده در مسیر توسعه شبکه سبلان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی استان اردبیل که تکمیل آن مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار داشت، پس از ۲۲ سال به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی افزود: سال گذشته حدود ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص یافت و با تکمیل پروژه راه‌آهن، سوت قطار سرانجام در استان اردبیل به صدا درآمد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به طرح بیمارستان نجف‌زاده اردبیل، ادامه داد: این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود اما پیشرفت مناسبی نداشت و در بازدید امروز مشاهده شد که پروژه دوباره فعال شده و امیدواریم طی یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

قائم‌پناه با اشاره به تسهیلات بانکی مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای استان مصوب شد و اردبیل در جذب این تسهیلات در بین استان‌های کشور رتبه نخست را کسب کرده است که این امر با تلاش استاندار و مسؤولان استان محقق شده و می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری کمک کند.

وی همچنین درباره طرح تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل اظهار کرد: با نصب تجهیزات به‌روز واردشده از آلمان، این طرح می‌تواند ظرفیت تصفیه فاضلاب اردبیل را ارتقا دهد و خدمات مطلوب‌تری در این حوزه ارائه کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان بیان کرد: در ادامه سفر، فردا نیز طرح‌های مهم دیگر استان اردبیل مورد بازدید و پیگیری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6971371

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