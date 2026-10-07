به گزارش خبرنگار مهر، وجیه‌الله جعفری امروز چهارشنبه در دیدار با استاندار لرستان اظهار کرد: شناسایی و اکتشاف مواد معدنی در راستای برنامه راهبردی توسعه استان، در کنار حمایت‌های استاندار لرستان از این بخش، می‌تواند نقش مهمی در توسعه بیش از پیش حوزه معدن داشته باشد.

وی افزود: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های معدنی استان می‌تواند زمینه رونق فعالیت‌های معدنی و ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه اقتصادی را فراهم کند.

تأکید بر توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش

معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت فراهم کردن زمینه برای توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بخش باید به گونه‌ای دنبال شود که زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تقویت فعالیت‌های معدنی و صنعتی در استان فراهم شود.

جعفری همچنین بر پیگیری مسائل و موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌های معدنی و صنایع معدنی تأکید کرد و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری در استان را مورد توجه قرار داد.

بررسی چالش‌های فعالان بخش معدن

در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش روی فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی استان نیز مطرح شد و راهکارهای تسهیل فعالیت و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار بر پیگیری موانع موجود، استفاده از ظرفیت‌های معدنی و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه طرح‌های معدنی و صنایع وابسته به‌منظور تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در لرستان تأکید شد.