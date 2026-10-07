انقلاب اسلامی الگوی جدیدی از حکمرانی مبتنی بر دین و مردم ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم سنندج با قدردانی از حضور و ایستادگی مردم اظهار کرد: برای شناخت عمیق انقلاب اسلامی باید شرایط فکری، سیاسی و نظامی حاکم بر جهان پیش از پیروزی این انقلاب را بررسی کرد؛ دورانی که جهان تحت تأثیر دو جریان فکری شرق و غرب قرار داشت و هر دو جریان، دین را از عرصه حکمرانی و اداره جامعه کنار می‌گذاشتند.

وی با اشاره به تقابل تاریخی علم و دین در اندیشه غربی افزود: در بخشی از تاریخ غرب، عملکرد کلیسا در مواجهه با دانشمندان و اندیشه‌های جدید، زمینه شکل‌گیری این تصور را فراهم کرد که علم عامل پیشرفت و دین مانع رشد جامعه است.

وی بیان کرد: این نگاه به‌تدریج در قالب جریان‌های فکری و سیاسی مختلف گسترش یافت و اندیشه‌های لیبرالیستی و کمونیستی نیز در بسیاری از مبانی خود، دین را از عرصه اداره جامعه جدا می‌کردند.

انقلاب اسلامی پایان دوگانه‌انگاری میان علم و دین

رفیعی با اشاره به دیدگاه‌های شهید مرتضی مطهری در زمینه رابطه علم و ایمان بیان کرد: شهید مطهری با تبیین نسبت میان علم و ایمان نشان داد که در مکتب اسلام، علم و دین در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

وی ادامه داد: علم بدون ایمان ممکن است به بی‌هویتی و بن‌بست منتهی شود و ایمان بدون علم نیز نمی‌تواند به‌تنهایی اثرگذاری لازم را داشته باشد علم به انسان سرعت می‌دهد و ایمان مسیر و جهت حرکت را مشخص می‌کند؛ از این رو، جامعه برای دستیابی به پیشرفت واقعی به هر دو عنصر نیاز دارد.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به آثار شهید مطهری در زمینه رابطه ایران و اسلام گفت: میان ایران و اسلام نیز تقابلی وجود ندارد؛ بلکه این دو در طول تاریخ بر یکدیگر تأثیر گذاشته‌اند و اسلام در تکامل فرهنگی و تمدنی ایران نقش داشته و ایرانیان نیز در گسترش و اعتلای فرهنگ اسلامی مؤثر بوده‌اند.

انقلاب اسلامی؛ ارائه الگویی نوین از حکمرانی

رفیعی با تأکید بر نقش امام خمینی(ره) در شکل‌گیری انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی نشان داد که سیاست و دیانت از یکدیگر جدا نیستند و آموزه‌های دینی می‌توانند مبنای اداره جامعه قرار گیرند.

وی افزود: طرح مباحثی همچون فقه پویا و فقه حکومتی، بیانگر این ظرفیت در اندیشه اسلامی است که دین می‌تواند برای اداره جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای گوناگون انسان، از زندگی فردی تا مناسبات اجتماعی و سیاسی، چارچوب ارائه کند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: یکی از دلایل مخالفت نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران، ارائه الگویی متفاوت از حکمرانی است الگویی که از منابع غنی اسلام، قرآن کریم، آیات و روایات و معارف اهل‌بیت(ع) سرچشمه می‌گیرد و نقش دین و مردم را در اداره جامعه به رسمیت می‌شناسد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند با فشارهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و جنگ نرم، مانع تثبیت و گسترش این الگو شوند، اما حضور و مقاومت مردم موجب شده است جمهوری اسلامی همچنان در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرین باشد.

جمهوریت و اسلامیت؛ دو رکن جدایی‌ناپذیر نظام

رفیعی با اشاره به مفهوم جمهوری اسلامی گفت: جمهوریت به معنای نقش‌آفرینی مردم در اداره جامعه و اسلامیت به معنای نقش دین در نظام حکمرانی است و این دو رکن در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

وی افزود: یکی از محورهای تلاش دشمنان، ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت و القای تقابل میان جمهوریت و اسلامیت است؛ در حالی که حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، بیانگر پیوند این دو رکن و حمایت مردم از استقلال و هویت نظام اسلامی است.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های حساس کشور اظهار کرد: حضور مردم در میدان، علاوه بر نمایش انسجام ملی، به مسئولان روحیه می‌دهد و پشتوانه‌ای مهم برای اقتدار کشور در برابر فشارهای خارجی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی، ضعف‌های مدیریتی و برخی کاستی‌ها در کشور تصریح کرد: وجود مشکلات را نمی‌توان نادیده گرفت، اما در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی مواجه است، باید ضمن توجه به اصلاح کاستی‌ها، بر حفظ انسجام، تقویت اقتدار ملی و ایستادگی در برابر دشمن نیز تأکید کرد.

حضور مردم، پشتوانه اقتدار و امنیت کشور

رفیعی با قدردانی از حضور مردم غیور و بصیر سنندج بیان کرد: حضور مردم در میدان، پیام روشنی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد و نشان می‌دهد که ملت ایران در دفاع از استقلال، هویت و آرمان‌های خود ایستادگی می‌کند.

وی افزود: قدرت جمهوری اسلامی تنها به توان نظامی و تجهیزات دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه ایمان، آگاهی، بصیرت و حضور مردم از مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور است این پشتوانه مردمی به نیروهای مسلح و مسئولان نیز انگیزه می‌دهد تا با قدرت بیشتری در مسیر دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم گام بردارند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک هفته فراجا به فرماندهان و کارکنان انتظامی، از تلاش‌های آنان در مسیر خدمت‌رسانی و تأمین امنیت مردم قدردانی کرد.

رفیعی در پایان با تشکر از مردم سنندج به دلیل حضور و همراهی در صحنه، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همبستگی ملی، ایستادگی مردم و اتکا به آموزه‌های اسلامی، زمینه تقویت اقتدار جمهوری اسلامی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی بیش از پیش فراهم شود.